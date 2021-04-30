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Мужчина в Витебске «кинул» 17 товариществ собственников

30.04.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина в Витебске «кинул» 17 товариществ собственников. Подробности этой мошеннической истории рассказывает СК.

40-летний индивидуальный предприниматель предлагал председателям правления товариществ собственников в Витебске услуги по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления и водоподогревателя в домах.

Обвиняемый составил ряд документов от лица своего знакомого, которому также пообещал выполнить все работы, и представил их на подпись председателям правлений и сотруднику предприятия электроэнергетики. Те не участвовали в проведении и проверке вышеуказанных работ, однако, поверив на слово, что все работы выполнены, подписали документы. Когда на счет предпринимателя, не осведомленного о преступной деятельности, пришли деньги, он передал их обвиняемому.

В результате этих действий обвиняемый завладел денежными средствами 17 товариществ собственников Витебска в общей сумме 12 тысяч рублей.

40-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. В ходе следствия он в полном объеме возместил причиненный ущерб.

 
Теги: Витебск
 
 
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Обвиняемый завладел денежными средствами 17 товариществ собственников Витебска в общей сумме 12 тысяч рублей.
 
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