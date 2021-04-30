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Кадровый день у Лукашенко: новые назначения в МВД и СМИ
30.04.2021 12:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу проводит кадровый день.
Сегодня он назначил начальников УВД в трех областях, сообщает Telеgram-канал "Пул Первого".
Новым начальником управления внутренних дел Минской области назначен Александр Астрейко. До этого он руководил УВД Бресткого облисполкома. Напомним, в марте от должности был освобожден глава УВД центрального региона Александр Ковальчук.
Брестскую областную милицию возглавил Олег Шуляковский, который ранее был первым замначальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома-начальником криминальной милиции.
Начальником УВД Гродненской области стал Дмитрий Резенков. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома–начальника криминальной милиции.
В БТ появился первый зам
Лукашенко также пересмотрел кадры в руководстве крупнейшего телерадиохолдинга страны – Белтелерадиокомпании. Вакантное место первого заместителя председателя занял Сергей Гусаченко. До этого он работал в должности заместителя председателя компании.
На место, которое ранее занимал Гусаченко, назначен заместитель директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси Дмитрий Примшиц. Прежде это кресло в руководстве БТ занимала Ольга Кононюк.
Генконсул в Белостоке
Новым генеральным консулом в польском Белостоке стал дипломат Виктор Савчук. Напомним, в конце марта этого года официальная Варшава на фоне
Бывший начальник управления оценки соответствия и лицензирования Александр Бурак станет заместителем председателя Госстандарта.
Зампред КГК Могилевской области Алексей Игликов возглавит комитет госконтроля в Гомельской области, а глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман теперь будет работать управляющим делами Гродненского облисполкома.
Последует
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Ротации коснулись структуры областных управлений правоохранительных органов, а также средств массовой информации.
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