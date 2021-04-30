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Кадровый день у Лукашенко: новые назначения в МВД и СМИ

30.04.2021 12:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу проводит кадровый день.

Сегодня он назначил начальников УВД в трех областях, сообщает Telеgram-канал "Пул Первого".

Новым начальником управления внутренних дел Минской области назначен Александр Астрейко. До этого он руководил УВД Бресткого облисполкома. Напомним, в марте от должности был освобожден глава УВД центрального региона Александр Ковальчук.

Брестскую областную милицию возглавил Олег Шуляковский, который ранее был первым замначальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома-начальником криминальной милиции.

Начальником УВД Гродненской области стал Дмитрий Резенков. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома–начальника криминальной милиции.

В БТ появился первый зам

Лукашенко также пересмотрел кадры в руководстве крупнейшего телерадиохолдинга страны – Белтелерадиокомпании. Вакантное место первого заместителя председателя занял Сергей Гусаченко. До этого он работал в должности заместителя председателя компании.

На место, которое ранее занимал Гусаченко, назначен заместитель директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси Дмитрий Примшиц. Прежде это кресло в руководстве БТ занимала Ольга Кононюк.

Генконсул в Белостоке

Новым генеральным консулом в польском Белостоке стал дипломат Виктор Савчук. Напомним, в конце марта этого года официальная Варшава на фоне дипломатического скандала между Беларусью и Польшей выслала белорусского генконсула в Белостоке и консула из диппредставительства в Варшаве.

Бывший начальник управления оценки соответствия и лицензирования Александр Бурак станет заместителем председателя Госстандарта.

Зампред КГК Могилевской области Алексей Игликов возглавит комитет госконтроля в Гомельской области, а глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман теперь будет работать управляющим делами Гродненского облисполкома.

Последует

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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