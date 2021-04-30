В руководстве БТ - новые кадры

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 30 апреля произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании. Об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко. Ранее он был заместителем председателя.

Должность же заместителя председателя занял Дмитрий Примшиц — ранее он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.