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В руководстве БТ - новые кадры
30.04.2021 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 30 апреля произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании. Об этом
Первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко. Ранее он был заместителем председателя.
Должность же заместителя председателя занял Дмитрий Примшиц — ранее он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.
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Лукашенко 30 апреля произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании.
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