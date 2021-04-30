Лукашенко сменил главных милиционеров в трех областях страны

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .

Брестское областное УВД возглавил 44-летний Олег Шуляковский. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УВД Гомельщины — начальника криминальной милиции.



Олег Шуляковский

В УВД Минской области начальником стал Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. Вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком после жесткого подавления акций протеста в августе 2020-го года он выходил на площадь к людям .





УВД Гродненской области возглавил Дмитрий Резенков. До этого он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома — начальником криминальной милиции. Напомним, бывший начальник Гродненского областного УВД генерал-майор Вадим Синявский в марте назначен министром по чрезвычайным ситуациям.





Шуляковский и Астрейко после выборов были внесены в санкционные списки ЕС.