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Лукашенко устроил кадровый день

30.04.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня сменил милицейских начальников и назначил других чиновников.

В частности, Брестское областное УВД возглавил Олег Шуляковский, УВД Минской области — Александр Астрейко, УВД Гродненской — Дмитрий Резенков.

Также сегодня первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании назначены Сергей Гусаченко и Дмитрий Примшиц. 

Как сообщает пресс-служба, решено, что:

Александр Бурак станет зампредом Государственного комитета по стандартизации.

Виктор Савчук будет работать генеральном консулом в Белостоке.

Алексей Игликов согласован на должность председателя КГК Гомельской области.

Иван Курман станет управляющим делами Гродненского облисполкома.

Также Лукашенко дал согласие на обновление руководства Минской и Гродненской областей. Первым заместителем председателя Гродненского облисполкома станет Юрий Валеватый, Денис Курленко станет заместителем председателя исполкома Минской области, Дмитрий Захарчук станет председателем Вороновского райисполкома, Бывший гендиректор «Гродно Азот» Игорь Бобырь станет руководителем администрации Ленинского района Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко сегодня сменил милицейских начальников и назначил других чиновников. В частности, Брестское областное УВД возглавил Олег Шуляковский, УВД...
 
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