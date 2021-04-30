Уволен главврач столичной детской больницы, известный детский реаниматолог Максим Очеретний

Источник материала: Tut.by

Уволен главный врач 3-й городской Детской клинической больницы Минска Максим Очеретний. Об этом TUT.BY стало известно из достоверных источников.



Фото:citydog.by

Сам Максим Дмитриевич TUT.BY эту информацию подтвердил, однако обсуждать подробности пока отказался, пообещав рассказать все позже.

Максим Очеретний — известный анестезиолог-реаниматолог. Именно доктор Очеретний в первую волну ковид запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома», разместив свое фото в медицинском халате с этой подписью у себя на странице в Facebook. Его поддержали другие врачи.

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