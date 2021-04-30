«Мамы сами уговаривали их раздеться». В МВД рассказали о детской порностудии, которая работала в Минске

Источник материала: Tut.by

Не менее 20 детей были вовлечены в съемки фото и видео порнографического содержания. Руководил всем этим 37-летний мужчина, имеющий вид на жительство в Беларуси. Для этого он создал «продюсерскую группу», которая якобы занималась продвижением девочек в модельном бизнесе. Об этом рассказали представители МВД и СК на пресс-конференции, посвященной раскрытию международной организованной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей.



Фото: Reuters

Как сообщил замначальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Александр Грачев, в ноябре прошлого года в МВД поступила информация от американских коллег, что неустановленное лицо с использованием электронного почтового ящика, который администрировался с территории Беларуси, занимается распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Также были переданы соответствующие фото- и видеоматериалы. Белорусские правоохранители установили, что в съемках участвовали не менее 15 девочек в возрасте от 5 до 13 лет из Беларуси и пять девочек из соседних государств.

Вскоре установили и задержали автора этих роликов — им оказался гражданин соседней страны 37 лет, который имел вид на жительство в Беларуси. Мужчина женат, в семье — двое малолетних детей.

Под прикрытием продвижения в модельном бизнесе

— Помимо своей официальной работы в одной из организаций Минска, мужчина занимался профессиональной детской фотосъемкой, в связи с чем сотрудничал с рядом детских модельных агентств и журналов, — рассказал Александр Грачев. Оперативникам удалось установить, что задержанный входил в закрытые тематические группы, где обменивался порноматериалами с зарубежными педофилами.

В свою деятельность он вовлек пять женщин — жительниц Могилевской области и Минска, в том числе имеющих довольно высокий социальный статус, связанный с работой с детьми. По словам Грачева, они позиционировали себя как продюсерская группа по продвижению девочек в модельном бизнесе. Съемки проводились в студиях в Минске и других городов. Грачев отметил, что задержанные хорошо разбирались в психологии и умели входить в доверие к детям.

Ролики и фото продавали на специальных тематических площадках в интернете, их стоимость варьировалась от 200 до 1500 долларов. Среди покупателей были граждане США, Австралии, Великобритании и России. По заказам клиентов снимали и тематические ролики с конкретными девочками-моделями.

— Вызывает негодование тот факт, что матери девочек были осведомлены, чем занимаются их дети, во многом способствовали этому, целенаправленно передавая детей для порносъемок, а иногда и сами присутствовали при этом и получали за съемки денежное вознаграждение, — рассказал представитель МВД. По его словам, некоторые передавали своих дочерей 9−10 лет для занятий с задержанным сексом, все это также снимали на фото и видео, а потом продавали.

От 200 до 5 тысяч белорусских рублей за съемочный день

По словам следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК Александра Кузубского, преступный бизнес был организован в сентябре 2017 года. В феврале этого года главный организатор был задержан. Сейчас под стражей находятся пять человек — все обвиняемые имеют семьи, воспитывают по двое-трое детей. Три человека имеют высшее образование.

— При беседе с психологами девочки рассказали, что мамы сами уговаривали их раздеться на съемках. За это они получали от 10 до 60 рублей, подарки в виде мобильных телефонов, одежды или походов в «МакДональдс», — отмечает Кузубский. По его словам, некоторые матери сами снимали детей в обнаженном виде или вместе с ними участвовали в эротических и порносъемках.

Сейчас пострадавшие девочки переданы на воспитание родственникам или изъяты из семей.

Следственные действия продолжаются, задержанные дают показания. По словам Кузубского, главный фигурант вину признал полностью. Рассказал, что подыскал женщин, которые согласились за деньги предоставлять своих дочерей для съемок. За это он им платил от 200 до 5 тысяч белорусских рублей.

Объем изъятых у него видеоматериалов составляет более 5 терабайт.

Сейчас белорусские следователи вместе с правоохранителями соседних стран и США устанавливают всех причастных к этому преступлению: покупателей порноматериалов и лиц, торговавших своими детьми.

По словам Александра Грачева, сексуальные преступления против детей — не редкость. Так, за прошлый год выявили 691 преступление в сфере педофилии, в котором пострадал 471 ребенок. В первом квартале текущего года уже выявлено 244 таких преступления, пострадали от педофилов 199 детей. По уголовным делам о педофилии проходят 127 подозреваемых.