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В Минске у посольства США провели пикет люди с госсимволикой

30.04.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 30 апреля, у здания дипмиссии США в Минске протестовали возмущенные граждане с госсимволикой — по-видимому, пикет связан с появившейся информацией об участии США в планировании госпереворота в Беларуси.


Фото взято в телеграм-канале ATN_NEWS

Государственные СМИ распространили фото, где около полутора десятков людей собрались возле американского посольства на пикет, связанный с появившейся ранее информацией о причастности представителей США к планированию предполагаемой попытки военного переворота в Беларуси. В руках у собравшихся были государственные флаги, а также различные плакаты. Люди также скандировали «Лукашенко — наш президент».

Напомним, в марте люди с госсимволикой уже проводили подобные пикеты в Минске у американского посольства, а также рядом со зданием дипмиссии Украины. Посольство США тогда призвало белорусские власти распространить право проводить подобные мирные акции протеста на всех, кто таким образом желает выразить свое мнение.

 
Теги: Минск
 
 
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Чуть больше месяца назад подобные акции уже проходили возле американского и украинского диппредставительств.
 
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