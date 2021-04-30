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В Минске у посольства США провели пикет люди с госсимволикой
30.04.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 30 апреля, у здания дипмиссии США в Минске протестовали возмущенные граждане с госсимволикой — по-видимому, пикет связан с появившейся информацией об участии США в планировании госпереворота в Беларуси.
Государственные СМИ распространили фото, где около полутора десятков людей собрались возле американского посольства на пикет, связанный с появившейся ранее
Напомним, в марте люди с госсимволикой уже
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Чуть больше месяца назад подобные акции уже проходили возле американского и украинского диппредставительств.
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