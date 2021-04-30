В Минске у посольства США провели пикет люди с госсимволикой

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 30 апреля, у здания дипмиссии США в Минске протестовали возмущенные граждане с госсимволикой — по-видимому, пикет связан с появившейся информацией об участии США в планировании госпереворота в Беларуси.



Фото взято в телеграм-канале ATN_NEWS

Государственные СМИ распространили фото, где около полутора десятков людей собрались возле американского посольства на пикет, связанный с появившейся ранее информацией о причастности представителей США к планированию предполагаемой попытки военного переворота в Беларуси. В руках у собравшихся были государственные флаги, а также различные плакаты. Люди также скандировали «Лукашенко — наш президент».

Напомним, в марте люди с госсимволикой уже проводили подобные пикеты в Минске у американского посольства, а также рядом со зданием дипмиссии Украины. Посольство США тогда призвало белорусские власти распространить право проводить подобные мирные акции протеста на всех, кто таким образом желает выразить свое мнение.