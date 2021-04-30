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Сезон фонтанов и концерт на природе: как Гродно отметит 1 Мая

30.04.2021 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 30 апр – Sputnik. Покататься на аттракционах, посидеть у городских фонтанов в центре города или поучаствовать в развлекательной программе в городском лесопарке "Пышки" предлагают гродненцам 1 Мая.

Праздничную программу на этот день анонсировал гродненский горисполком.

В нынешнем году отмечать День труда в Гродно будут без привычного размаха. Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, мероприятия запланированы только на двух площадках. Не будет привычных для этого праздника выездной торговли, митингов, шествий трудовых коллективов и массовых гуляний в центре.

Главным и самым долгожданным событием дня станет открытие сезона фонтанов, которые включат впервые в нынешнем году в 12 часов дня. В этот же день начнут работать и аттракционы в парке Жилибера. Праздник будет проходить с 10:00 до 19.00.

Вторая праздничная площадка разместится в лесопарке "Пышки". Здесь с 13:00 до 16:00 будет проходить концерт с участием местных артистов и эстрадных студий.

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Теги: Гродно
 
 
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В этом году из-за коронавируса праздновать День труда в Гродно будут без привычных митингов и массовых гуляний.
 
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