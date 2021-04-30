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Они лучшие в своих отраслях. Сегодня в Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета. Традиционно в канун Дня труда так чествуют победителей республиканского соревнования. В списке 65 лидеров по итогам работы за 2020 год, в том числе 8 административно-территориальных единиц, а также 57 организаций промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. Конечно, в этом году особое внимание и медицине, учитывая важность слаженной работы системы здравоохранения в условиях пандемии. В этой номинации на Доске почета 14 организаций.

Лучших результатов в сфере социально-экономического развития достигли Брестская, Минская области и Минск.