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В Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета

30.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они лучшие в своих отраслях. Сегодня в Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета. Традиционно в канун Дня труда так чествуют победителей республиканского соревнования. В списке 65 лидеров по итогам работы за 2020 год, в том числе 8 административно-территориальных единиц, а также 57 организаций промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. Конечно, в этом году особое внимание и медицине, учитывая важность слаженной работы системы здравоохранения в условиях пандемии. В этой номинации на Доске почета 14 организаций.

Лучших результатов в сфере социально-экономического развития достигли Брестская, Минская области и Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Они лучшие в своих отраслях. Сегодня в Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета. Традиционно в канун Дня труда так чествуют победителей...
 
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