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В Логойском районе открыли молочно-товарный комплекс МТЗ
30.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Регионы Беларуси готовы предложить инвесторам земли и все условия для развития молочного животноводства. Тем более что именно производство молока все больше становится драйвером роста АПК. Об этом сегодня заявили в Логойском районе, где открыли новый молочно-товарный комплекс сельскохозяйственного цеха Минского тракторного завода. На ферме будут 384 дойные коровы, дающие 20 литров молока в сутки. Вся продукция экстра-класса. Для МТЗ это уже второй подобный объект за последнее время.
Игорь Брыло, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Наша основная задача - за счет таких хороших и качественных технологий увеличивать экономику производства молочной отрасли. А земель и хозяйств у нас достаточно в стране. И если есть желание у МТЗ расширять свои возможности в АПК, то мы таким инвесторам всегда рады.
Новый комплекс МТЗ стал и своеобразным подарком к 1 Мая. На память и в качестве благоустройства территории гости высадили рядом с фермой несколько деревьев сакуры.
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Регионы Беларуси готовы предложить инвесторам земли и все условия для развития молочного животноводства. Тем более что именно производство молока все больше...
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