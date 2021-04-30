В Логойском районе открыли молочно-товарный комплекс МТЗ

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Регионы Беларуси готовы предложить инвесторам земли и все условия для развития молочного животноводства. Тем более что именно производство молока все больше становится драйвером роста АПК. Об этом сегодня заявили в Логойском районе, где открыли новый молочно-товарный комплекс сельскохозяйственного цеха Минского тракторного завода. На ферме будут 384 дойные коровы, дающие 20 литров молока в сутки. Вся продукция экстра-класса. Для МТЗ это уже второй подобный объект за последнее время.

Игорь Брыло, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Наша основная задача - за счет таких хороших и качественных технологий увеличивать экономику производства молочной отрасли. А земель и хозяйств у нас достаточно в стране. И если есть желание у МТЗ расширять свои возможности в АПК, то мы таким инвесторам всегда рады.

Новый комплекс МТЗ стал и своеобразным подарком к 1 Мая. На память и в качестве благоустройства территории гости высадили рядом с фермой несколько деревьев сакуры.