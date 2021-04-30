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В Минске открылась выставка художника Александра Греся
30.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые экспозиции в столичном Дворце искусства. На выставке "Чым не цуд беларускае Палессе?" художника Александра Греся будет интересно любителям декоративно-прикладного творчества. Среди экспонатов - изделия из лозы и соломки, они выполнены в национальном стиле. А пейзажи белорусской глубинки способны удивить знатоков живописи. Они помогут ознакомиться с характером полесской природы, не выезжая из Минска.
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Новые экспозиции в столичном Дворце искусства. На выставке "Чым не цуд беларускае Палессе?" художника Александра Греся будет интересно любителям...
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