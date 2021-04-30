«Столько добрых людей! Но сейчас главное - Рома». Как там мальчишка, спасший на пожаре малыша, и его семья

Источник материала: Tut.by

12-летний Рома, который в Мядельском районе вынес из горящего дома маленького брата сейчас находится в Минске в Республиканском ожоговом центре. По словам мамы мальчика Марии, состояние у ребенка стабильно тяжелое. «Врачи о нем очень заботятся, стараются сделать все возможное», — чуть сдерживая слезы, рассказывает она.



Мария — кухонный работник в санатории «Спутник», ее муж Алексей — в декрете с маленьким Ваней. Фото: социальные сети

Эту ночь Мария провела у сестры в Михановичах — в агрогородке в Минском районе. В пятницу с утра она выехала к сыну в Минск. Говорит, Рому сегодня будут готовить к операции. Ребенок, продолжает мама, лежит в отдельном боксе.

— Вчера со мной связывался руководитель БСМП. Сказал, они предоставят все необходимое лечение. Звонили из Минздрава, говорили, если нужна будет помощь российских врачей, Рому перевезут туда, — с дрожью в голосе и чуть сумбурно описывает Мария то, что происходило в четверг. — Доктора стараются сделать все возможное, чтобы помочь сыну.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Беда в семье Марии произошла в среду вечером. Когда муж поехал в соседний поселок, чтобы встретить ее с работы, в их доме в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар . Дома в это время находилось двое мальчиков: 12-летний Рома и его брат Ваня, которому год и четыре месяца. Еще один брат — 6-летний Миша — был у друзей.

Дом семьи полностью сгорел, поэтому семья сейчас временно обитает в деревне у Роминой бабушки по отцу, потом планируют пожить у прабабушки. В общем, бытовые вопросы решаются, говорит Мария, главное, чтобы Ромка поправился.

Переживают за паренька и в родных Сидоровичах.

— Он хороший мальчик, очень ответственный, — рассказывает друг семьи Николай. — Рома постоянно с братьями. Я вам приведу пример. Если в школе у кого-то из одноклассников день рождения, и Рому угостили конфетами или яблоком, он сам не ест, он несет братьям.

О пожаре Николай узнал от соседа Марии — Александра — и тут же сообщил отцу семейства.

— Я работаю на водоканале, в тот день был на смене и находился километрах в пяти от Сидоровичей. Я набрал Леше, сообщил, что их дом горит и быстро поехал в деревню, понимал: в доме могут быть дети, — возвращается к тем событиям Николай. — Приехал я, за мной пожарные. Увидев Рому, я стал спрашивать про братьев. Оказалось, младшие уже у соседей.

Рома, продолжает мужчина, был в сознании. До приезда скорой Николай с Александром позвонили знакомым медикам. Спросили, что делать. Им посоветовали поливать мальчика водой и разговаривать с ним.

— Он спрашивал, где братья — Миша, Ваня? — вспоминает Николай. — Я просил много не говорить, беречь силы и не отключаться.

По словам Николая, когда он приехал в деревню, дом горел со стороны веранды, там, где входная дверь.

— Как я понимаю, у Ромы оставались кухня и комната, — предполагает мужчина. — В кухне у них глухой стеклопакет, то есть он не открывается. Рома разбил стекло и так вышел с Ваней на руках. На улице его увидел сосед Александр.

Ваня физически не пострадал, но, рассказывает Николай, сильно плакал. Миша пожара не видел, соседи, которые его приютили мальчику ничего не рассказывали, позже его забрала бабушка.

По словам Николая, пожары в их деревне случались и раньше. В прошлом году у семьи Ромы полыхал сарай, а недавно в Сидоровичах загорелась трава.

— Появилась информация, что пожарный пост, который находится рядом с нами, хотят сократить. Но куда тут сокращать? Тогда ближайшие спасатели будут от нас километров за тридцать, — чуть сдерживает эмоции мужчина и снова возвращается в ситуации со школьником. — Но главное для нас сейчас, чтобы с Ромой все было хорошо. Он крепкий мальчик, самый высокий в классе, занимается в лыжной секции, бегает. Даст Бог, все будет нормально.

P. S. Родные Ромы просят передать большое спасибо всем, кто их поддержал. Добрых людей, говорит Мария, вокруг оказалось очень много. Их семья, чуть сдерживает слезы собеседница, даже не ожидала, что так много будет звонков с предложением помощи.

Желающие помочь семье Ромы пишут и нам в редакцию.

«По стройке дома окажем помощь. Пусть пока сыном занимаются, а там мы поможем», — пишет Николай.

«Готов помочь семье в покупке необходимых лекарств любой стоимости, которые бы помогли мальчику быстрее поправиться <…>», — сообщил Владимир. А еще многие предлагают передать одежду, посуду, игрушки. Все ваши координаты, дорогие читатели, мы собираем в один список — и передадим семье.

А еще близкие Ромы нам рассказали, что на карту Галины Вадимовны (бабушки Ромы и мамы Марии. — Прим. TUT.BY) вчера поступило более 40 тысяч рублей.

— Документы Марии сгорели, поэтому пока она будет их восстанавливать, в семье решили открыть благотворительный счет на имя бабушки. Мы перевели туда все поступившие на ее карту деньги. Еще раз большое спасибо всем, кто нас поддержал.

Для тех, кто хочет помочь Роме и его семье, сообщаем реквизиты благотворительного счета: ОАО «АСБ Беларусбанк» Отделение № 619/5135 г. п. Свирь, ул. Гуриновича, 29 УНП: 100325912 BIC S.W.I.F.T. / БИК / МФО AKBBBY2X Благотворительный счет в BYN Бабич Галина Вадимовна BY87 AKBB 3134 0000 0074 3007 0000