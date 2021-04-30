Девушка опубликовала пост с измененными словами гимна - возбуждено дело за надругательство над госсимволом

Источник материала: Tut.by

В Минске 26-летняя учительница музыки разместила в интернете пост с измененными словами гимна страны. В милиции сообщили , что таким образом девушка совершила надругательство над текстом государственного гимна.

Сообщается о задержании 26-летней минчанки. Она, по заявлению минской милиции, разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова.

«Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета», — сказано в сообщении.

t.me/police_minsk

Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом (ст. 370 УК Беларуси). Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до одного года.