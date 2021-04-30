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Девушка опубликовала пост с измененными словами гимна - возбуждено дело за надругательство над госсимволом
30.04.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 26-летняя учительница музыки разместила в интернете пост с измененными словами гимна страны. В милиции
Сообщается о задержании 26-летней минчанки. Она, по заявлению минской милиции, разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова.
«Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета», — сказано в сообщении.Видео: t.me/police_minsk
Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом (ст. 370 УК Беларуси). Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до одного года.
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Девушка опубликовала пост с измененными словами гимна - возбуждено дело за надругательство над госсимволом
Она, по заявлению минской милиции, разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова.
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