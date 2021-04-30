Восемь потерпевших и несовпадения. Что решил суд по делу над задержанным на марше в Дроздах

Источник материала: Tut.by

В суде Советского района огласили приговор по делу в отношении 47-летнего Владимира Жихара: пять лет лишения свободы за марш в Дроздах, насилие в отношение силовиков, а также за то, что выхватил у одного из милиционеров травматический пистолет.



Фото: TUT.BY

Судья Александр Якунчихин признал Владимира Жихара виновным по всем инкриминируемым статьям и приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Именно такое наказание запросила гособвинитель Анастасия Малико.

Омоновец Анатолий Грибовский, который выступал на суде потерпевшим, запросил возместить ему 1000 рублей за «моральные страдания», «физическую боль» и за то, что «опорочил честь и достоинство». При этом за медицинской помощью Грибовский не обращался, побои снимать отказался. Суд постановил возместить тысячу рублей Грибовскому. Суд постановил также еще пяти омоновцам возместить по одной тысяче рублей моральной компенсации и три тысячи — омоновцу, у которого вырвали оружие.

Иск «Минсктранса» с суммой ущерба в размере 30 тысяч рублей решено передать на рассмотрение в гражданском суде. Семья Жихара будет обжаловать приговор.

Что это за дело?

Минчанина Владимира Жихара задержали 13 сентября, когда был марш в направлении Дроздов. За участие в акции протеста он уже отсидел восемь суток, потом на мужчину завели уголовное дело.

Его обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 — за участие в марше, из-за которого, по мнению обвинения, была нарушена работа общественного транспорта, магазинов, аптек, салонов красоты; ст. 364 — за насилие в отношении силовиков; ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 206 — за грабеж. В деле восемь потерпевших сотрудников ОМОН, свои лица на суде они скрывали за масками, у троих из них были заключения экспертов о телесных повреждениях.

Также свой иск выставил «Минсктранс» на сумму 30 тысяч рублей: во время марша были перебои в работе общественного транспорта.

Владимир Жихар отрицает, что бил силовиков, ударял по микроавтобусу и похищал пистолет, — говорит, что спецсредство даже не видел. Кто это сделал и как силовики получили травмы, мужчина не знает. Обвиняемый говорит, что закрывался руками во время избиений, но не нападал.

— Я просто пытался спасти свою жизнь, защищался от дубинок, за что получал еще больше.

На суде адвокат обвиняемого Владимир Хрищанович указывал на несовпадения в деле, также на заседаниях его ходатайства не раз откланялись.

Хрищанович уверяет: нет доказательств, что Владимир Жихар грубо нарушал общественный порядок и не повиновался законным требованиям представителей власти. Также, по его словам, не доказано, что Жихар влиял на работу общественного транспорта — он шел по пешеходной части.

Что касается насилия в отношении милиционеров, то адвокат обратил внимание, что их показания во время допросов «существенно отличаются» от того, что они говорили в суде. Самого мужчину во время задержания били, говорит адвокат, ссылаясь на видео, предоставленное следствию стороной защиты, но в возбуждении уголовного дела по поводу избиения ему отказали.