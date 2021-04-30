«Раздадим мебель и уедем». Как в Минске закрывается офис Imaguru, где придумывали крутые стартапы

Источник материала: Tut.by

«Мы должны выехать отсюда до 16», — рассказывают в Imaguru. Крупный стартап хаб, где создавали и развивали белорусские стартапы, работали с инвесторами и предпринимателями, выселяют из обжитого здания на Фабрициуса. Выезжая, бизнес-клуб решил раздать свою мебель, чтобы она еще принесла кому-то пользу. TUT.BY посмотрел, как выглядел Imaguru в последний день работы офлайн.





Март — приезд силовиков, апрель — закрытие офиса

В здании холдинга «Горизонт» на улице Фабрициуса стартап-хаб работал семь лет, арендовал помещения. 19 апреля 2021-го основатель и CEO Imaguru Татьяна Маринич Минске расторгают договор аренды">объявила, что арендодатель расторг договор в одностороннем порядке, она связывает такое решение с «активной гражданской позицией» бизнес-клуба. В марте сюда приходили силовики: задерживали участников конференции Лиги студенческих объединений.

— Государство закрывает «Имагуру» в Минске, площадку свободно мыслящих инновационных предпринимателей, место рождения огромного количества стартапов, главный стартап-хаб Беларуси и ворота страны для международных венчурных инвесторов, — говорила Маринич.









Cвязывают такое решение «с активной гражданской позицией «Имагуру».

Теперь в бизнес-клубе поясняют, что продолжат работать над частью проектов онлайн. За день до закрытия в онлайн-формате «Имагуру» провела Venture Day Minsk Online, в котором приняли участие, например, глава EPAM Аркадий Добкин, главред Techcrunch Майк Бутчер и другие известные спикеры со всего мира.

Выселение: «Команда до сих пор не может поверить»

Вывеска Imaguru на здании по Фабрициуса, 4 еще висит. С утра 30 апреля сюда подъезжают микроавтобусы, в которые грузят мебель бизнес-клуба. Закрываясь, стартап-хаб решил раздать свои вещи, взамен можно оставить вознаграждение «какое хочется».

На месте модных коворкингов, где проходили митапы, — последние столы и стулья, остатки мерча Imaguru, офисная дверь — к ней прислонился картонный Марк Цукерберг, наблюдает за происходящим в айти-стране.













— 19 апреля мы объявили, что люди могут оставлять заявки на вещи, которые хотят забрать — но заявок пришло 5 тысяч, мы физически не могли их обработать, — рассказывает комьюнити-менеджер пространства Ирина Рябцева. — На следующий день у здания еще до начала рабочего дня стояла очередь. Мы не ожидали такого большого отклика. Поскольку у нас еще две недели здесь проходили мероприятия, решили приостановить раздачу мебели. Развели ее на два дня: на неделе к нам приходили благотворительные организации, сегодня — остальные желающие.

За мебелью в Imaguru приезжали из спасательного отряда «Ангел», из сообществ людей с инвалидностью, организаций многодетных семей.





— Заявки от благотворительных организаций рассмотрели в первую очередь — для нас это хоть какая-то возможность помочь. Еще была такая история: подростки, которых мы учили бизнесу и предпринимательству, очень расстроились, что их школа закрывается — спрашивали, что можно забрать себе на память.

Ирина проводит экскурсию по пространству, которое не узнать. Вот тут, на первом этаже, была стена с фотографиями ребят из стартапов, которые зародились здесь, а теперь известны на весь мир — например, приложение MSQRD. На третьем этаже в 2019-м проводили конференцию на 500 человек.

— А тут была кухня, от которой уже ничего почти не осталось. Карта мира на стене — ты завариваешь чашку кофе, смотришь на эту карту и думаешь, как завоевать мир, — улыбается Ирина.



Тоже карта мира, но в другом помещении бизнес-клуба









Среди тех, кто приехал сегодня за мебелью, — молодой айтишник с женой. Пара хочет забрать столик для столовой.

— Я моушн-дизайнер, — говорит парень. — Здесь раньше никогда не был, но, конечно, мы считаем несправедливым, что таким компаниям приходится закрываться.

Присматривает мебель для классов завуч одной из минских школ.

— Я провела в Imaguru много времени на мероприятиях, работала в стартапах. Сейчас мы забронировали некоторые вещи. Надеемся забрать, — рассказывает она.

Нелли с невесткой забирают тумбочки. Они поедут в ремесленную мастерскую семьи.





— Вторая невестка у меня работает в сфере IT, даже училась тут, в Imaguru — она бы больше вам рассказала, очень сожалеет, что все вот так закрывается, — говорит Нелли.

Александр расказывает, что открывает свой «офис, который будет заниматься продакшном». Приехал осмотреться — может, тоже пригодится какая-то мебель.

— То, что сейчас происходит c Imaguru, — не удивительно, такая ситуация в стране. Никто не знает, что будет завтра, может и мы закроемся, — рассуждает мужчина.





Среди приехавших есть и строители, которые забирают мебель для своих офисов. Говорят, что не слышали раньше ни о каком стартап-хабе. Старший администратор Дарья, которая сегодня будет сдавать ключи от помещений, даже возмущается:

— Сегодня, конечно, у нас хаос. Некоторые вынесли бы и нас на стульях, если б можно было!



Администраторы бизнес-клуба

Дарья рассказывает, что в первые дни после объявления о закрытии звонила девушка и спрашивала, можно ли снять ковролин.

— На тот момент мы думали, что можно, но пришло уведомление, что мы не можем этого сделать, надо оставить в хорошем состоянии помещения.

— Конечно, мы просто раздадим свою мебель и уедем, — добавляет Ирина Рябцева. — Хотя, когда сюда въезжал Imaguru, была разруха.

Ирина говорит, что команда проекта до сих пор не до конца верит, что пространство закрывается.





В последний раз осматривает помещения Андрей Карпенко, учредитель облачного сервиса DealApp. Компания занимается автоматизацией контроля качества в контакт-центрах и отделах продаж, работала в коворкинге Imaguru.

— 1 апреля мы как раз отметили два года, как переехали сюда. Мы тут очень много времени проводили, в выходные двери иногда открывали именно для нашей команды. По сути, наша компания тут выросла. От первых идей, которые были придуманы здесь на стульчиках до сотрудничества с крупными компаниями — мы сейчас работаем на восемь стран.

Подходящего офиса взамен компания пока не нашла, переходит на удаленку.

— Конечно, очень жаль: еще несколько недель назад мы тут по выходным собирались, а сейчас все просто разбирают.



