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«А кому мы нужны?» Из детской больницы Минска уволился еще один специалист - из солидарности с главврачом

30.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третья городская детская больница Минска лишилась еще одного специалиста — оттуда сегодня из солидарности с уволившимся главврачом ушел и травматолог-ортопед Рустам Айзатулин.


Фото: Александр Васюкович для ИМЕН

— Уволился в знак солидарности: Максима Очеретнего уволили и я тоже уволился, — поясняет Айзатулин. Он говорит, что в больнице он не работает с сегодняшнего дня.

В разговоре с TUT.BY доктор замечает, что специалисты, судя по всему, в стране сегодня не очень нужны.

— А кому мы нужны?..

— Людям, которые болеют и приходят в больницы.

— Я не чувствую поддержку людей, — отвечает Рустам Айзатулин.

Он говорит, что пока не знает, как коллектив отреагирует на увольнение главврача, сам же он решил выразить свое отношение к происходящему таким образом.

Айзатулин еще не знает, будет лі искать работу в Беларуси или уедет из страны.

Рустам Айзатулин — травматолог-ортопед, специализируется на ортопедии у детей с нейромышечными и другими редкими заболеваниями. Консультирует детей-подопечных сразу трех благотворительных проектов — «Геном», «РАНО», «Я РЕТТкая».

Ранее работал в РНПЦ травматологии и ортопедии, однако контракт на 2021 год ему не продлили. Как рассказывал доктор в интервью журналу «ИМЕНА», официальной причиной непродления контракта было сокращение финансирования тех проектов, где он работал, хотя в СМИ звучала и другая версия.

— Я не считаю, что здесь можно рассматривать только политический момент. Скорее, стечение обстоятельств. У меня есть свое политическое мнение. Если посмотреть мои посты и фотографии в фейсбуке, трудно кого-то обмануть. Да, я участвовал в акциях, стоял в цепях солидарности, но это всегда было в нерабочее время. Если нужно понести за это какое-то наказание, я готов. Но примешивать к этому РНПЦ травматологии не стоит. Со стороны руководства научного центра ко мне никаких вопросов на эту тему не было, — пояснял доктор.

 
Теги: Минск
 
 
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Рустам Айзатулин еще не знает: будет искать работу в Беларуси или уедет из страны.
 
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