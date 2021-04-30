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«А кому мы нужны?» Из детской больницы Минска уволился еще один специалист - из солидарности с главврачом
30.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Третья городская детская больница Минска лишилась еще одного специалиста — оттуда сегодня из солидарности с уволившимся главврачом ушел и травматолог-ортопед Рустам Айзатулин.
— Уволился в знак солидарности:
В разговоре с TUT.BY доктор замечает, что специалисты, судя по всему, в стране сегодня не очень нужны.
— А кому мы нужны?..
— Людям, которые болеют и приходят в больницы.
— Я не чувствую поддержку людей, — отвечает Рустам Айзатулин.
Он говорит, что пока не знает, как коллектив отреагирует на увольнение главврача, сам же он решил выразить свое отношение к происходящему таким образом.
Айзатулин еще не знает, будет лі искать работу в Беларуси или уедет из страны.
Рустам Айзатулин — травматолог-ортопед, специализируется на ортопедии у детей с нейромышечными и другими редкими заболеваниями. Консультирует детей-подопечных сразу трех благотворительных проектов — «Геном», «РАНО», «Я РЕТТкая».
Ранее работал в РНПЦ травматологии и ортопедии, однако контракт на 2021 год ему не продлили. Как рассказывал доктор
— Я не считаю, что здесь можно рассматривать только политический момент. Скорее, стечение обстоятельств. У меня есть свое политическое мнение. Если посмотреть мои посты и фотографии в фейсбуке, трудно кого-то обмануть. Да, я участвовал в акциях, стоял в цепях солидарности, но это всегда было в нерабочее время. Если нужно понести за это какое-то наказание, я готов. Но примешивать к этому РНПЦ травматологии не стоит. Со стороны руководства научного центра ко мне никаких вопросов на эту тему не было, — пояснял доктор.
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«А кому мы нужны?» Из детской больницы Минска уволился еще один специалист - из солидарности с главврачом
Рустам Айзатулин еще не знает: будет искать работу в Беларуси или уедет из страны.
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