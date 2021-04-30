ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестный «заминировал» офис «Беларусбанка» на Дзержинского

30.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 30 апреля, читатели сообщили об очередном «минировании». На этот раз спецслужбы выезжали в офис «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского, 18. Информацию об этом подтвердили и в милиции.


Фото: Читатель TUT.BY

«Сегодня в 14 часов 30 минут в банк позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка. На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ответственность за «минирование»

Напомним, в последнее время в Минске не раз «минировали» отели, административные здания, школы и ТЦ. Тревога, к счастью, оказывалась ложной.

Заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность (ст. 340 УК Республики Беларусь), которая наступает с 14 лет. Предусмотренное наказание в зависимости от размера причиненного ущерба, тяжести наступивших последствий и других обстоятельств — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Под крупным размером ущерба, который повлекло подобное сообщение, подразумевают урон на сумму, которая в 250 и более раз превышает одну базовую величину. Под тяжкими последствиями можно рассматривать нарушение работы вокзалов, общественного транспорта, аэропортов, срыв массового мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 14 часов 30 минут в банк позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка.
 
Новости дня
Новости общества
 
Восемь потерпевших и несовпадения. Что решил суд по делу над задержанным на марше в Дроздах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by