Неизвестный «заминировал» офис «Беларусбанка» на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 30 апреля, читатели сообщили об очередном «минировании». На этот раз спецслужбы выезжали в офис «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского, 18. Информацию об этом подтвердили и в милиции.



Фото: Читатель TUT.BY

«Сегодня в 14 часов 30 минут в банк позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка. На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ответственность за «минирование»

Напомним, в последнее время в Минске не раз «минировали» отели, административные здания, школы и ТЦ. Тревога, к счастью, оказывалась ложной.

Заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность (ст. 340 УК Республики Беларусь), которая наступает с 14 лет. Предусмотренное наказание в зависимости от размера причиненного ущерба, тяжести наступивших последствий и других обстоятельств — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Под крупным размером ущерба, который повлекло подобное сообщение, подразумевают урон на сумму, которая в 250 и более раз превышает одну базовую величину. Под тяжкими последствиями можно рассматривать нарушение работы вокзалов, общественного транспорта, аэропортов, срыв массового мероприятия.