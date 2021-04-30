Семье 12-летнего подростка, спасшего маленького брата, выделят дом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Семье подростка, который спас из пожара своего полуторагодовалого брата, сейчас помогают всем миром. Местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом.

Сейчас 12-летний Рома находится в Республиканском ожоговом центре, куда его из Мядельской ЦРБ вчера доставили вертолетом. С ним его мама. Все вопросы на месте пожара сейчас решает его отец.

"Равнодушных нет, все подключились помочь. У нас арендное жилье – 2-этажный дом, почти 200 квадратных метров, со всей необходимой мебелью. Пока ждем решения родителей по поводу переезда. У бабушки тоже есть жилье, куда может переехать семья", - рассказал председатель Занарочского сельского исполкома Владимир Зеленкевич.

По его словам, сейчас никто не остался в стороне от горя семьи. Подключилась и школа, где учился Рома, коллеги с работы родителей, профсоюзы и просто неравнодушные люди. Которые приезжают в деревню с гуманитарной помощью – продуктами, деньгами, предлагают мебель.

"Молодцы, все белорусы всегда были сплоченные! Самое главное сейчас, чтобы поправился ребенок. А парень – настоящий герой!" - сказал Владимир Зеленкович.

Как сообщили в больнице, состояние пострадавшего Ромы – тяжелое.

"Мальчик тяжелый. Лечим", — коротко прокомментировал состояние подростка "Минск-Новости" заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский.

Мальчик-герой из Мяделя

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, тот сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термо-ингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Минздрав о состоянии ребенка.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.