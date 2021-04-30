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Семье 12-летнего подростка, спасшего маленького брата, выделят дом
30.04.2021 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Семье подростка, который спас из пожара своего полуторагодовалого брата, сейчас помогают всем миром. Местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом.
Сейчас 12-летний Рома находится в Республиканском ожоговом центре, куда его из Мядельской ЦРБ вчера доставили вертолетом. С ним его мама. Все вопросы на месте пожара сейчас решает его отец.
"Равнодушных нет, все подключились помочь. У нас арендное жилье – 2-этажный дом, почти 200 квадратных метров, со всей необходимой мебелью. Пока ждем решения родителей по поводу переезда. У бабушки тоже есть жилье, куда может переехать семья", - рассказал председатель Занарочского сельского исполкома Владимир Зеленкевич.
По его словам, сейчас никто не остался в стороне от горя семьи. Подключилась и школа, где учился Рома, коллеги с работы родителей, профсоюзы и просто неравнодушные люди. Которые приезжают в деревню с гуманитарной помощью – продуктами, деньгами, предлагают мебель.
"Молодцы, все белорусы всегда были сплоченные! Самое главное сейчас, чтобы поправился ребенок. А парень – настоящий герой!" - сказал Владимир Зеленкович.
Как сообщили в больнице, состояние пострадавшего Ромы – тяжелое.
"Мальчик тяжелый. Лечим", — коротко прокомментировал состояние подростка
Мальчик-герой из Мяделя
Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, тот сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.
29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.
"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термо-ингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Минздрав о состоянии ребенка.
Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
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Рома, вынесший из огня полуторогодовалого брата, вчера был экстренно доставлен в ожоговый центр в Минск на вертолете. Состояние мальчика тяжелое.
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