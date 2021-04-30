«За минуты расчистили парковку у больницы». Как тяжелых больных в Беларуси вертолетом везут в Минск

Источник материала: Tut.by

За здоровье 12-летнего Ромы, спасшего из сгоревшего дома своего двухлетнего брата и получившего из-за это ожоги 50% тела, борются врачи в Минске. Сюда маленького героя доставили на вертолете. TUT.BY вспомнил, когда еще Беларуси пациентов перевозили на летающей «скорой помощи», и узнал, кто решает, когда использовать санавиацию.





Что такое санитарная авиация

В Беларуси с 2017 года функции санитарной авиации возложили на МЧС . Сейчас санавиация — это вертолет Ми-8, оборудованный специальным медицинским модулем. В модуле, который закупил Минздрав, находится все необходимое для жизнеобеспечения пациента и оказания ему экстренной помощи. Причем модуль этот съемный — его можно установить на любой свободный в момент необходимости вертолет.

Так и происходит. Как рассказал TUT.BY официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, нет одного какого-то конкретного вертолета, оборудованного для нужд санавиации с конкретным пилотом наготове. Если поступает вызов, модуль устанавливается в свободный вертолет, за штурвал садится пилот, который находится на дежурстве.

Задачи санитарной авиации — максимально быстро доставить медицинских работников к местам оказания первой помощи или пострадавших — в учреждения здравоохранения.

Как работает санитарная авиация

Запрос о перевозке пациента поступает в МЧС от Минздрава. Спасателям сообщают, откуда нужно забрать и куда доставить пациента. Вертолет вылетает из Минска, а в точке А тем временем выбирают место для приземления борта.

Как правило, этим занимаются местные сотрудники МЧС: они знают, какими должны быть условия для посадки вертолета, и выбирают оптимальную точку, чтобы и борт приземлился безопасно, и пациента к нему доставили максимально аккуратно и быстро.

— Мы готовы приземлиться практически в любой точке, — говорит Виталий Новицкий. — Например, в случае транспортировки Ромы это была парковка возле больницы. Мы вылетели туда сразу, как только состояние мальчика стабилизировалось и стало понятно, что оптимальный способ доставки его в Минск не реанимобиль, а вертолет. Отдельное спасибо инспекторам ГАИ, которые оперативно нашли владельцев машин, и те в считанные минуты расчистили парковку.

При транспортировке пациента экипаж ведет борт максимально аккуратно, чтобы не было тряски и других негативных последствий для организма. Во время транспортировки пациентов всегда сопровождают врачи.

Санавиация есть, а вертолетной площадки нет



Фото: МЧС

В нескольких последних случаях тяжелых пациентов из регионов Беларуси доставляли в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Минске. И тут, возле БСМП, планировали построить вертолетную площадку — об этом говорили еще 3 года назад . Но площадки нет до сих пор — только зарезервированная для приземления Ми-8 зеленая зона.

Она выглядит вот так.



Фото: МЧС

Для сравнения, вертолетная площадка может выглядеть так, как эта — самая крупная из двух, находящихся в деревне Александрия-2 Шкловского района возле резиденции Лукашенко, которая по документам принадлежит связанной с бизнесменом Алексеем Олексиным компании «Белнефтегаз» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вертолетная площадка может быть и просто заасфальтированной площадкой. Так, вероятно, и планировали сделать на территории БСМП, но за 3 года она так и не появилась.

Ребенок, подросток и рабочие — все с ожогами

Мы вспомнили последние случаи, когда белорусам понадобилась санитарная авиация.





30 июля 2020 года на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника . Один из них, сварщик 6-го разряда Алексей Сасновский, попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела — позже он умер . Также с ожогами был госпитализирован рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ. Обоих везли санавиацией в Республиканский ожоговый центр при БСМП в Минске.





Днем 22 апреля 2021 года 16-летний подросток рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током. По данным следствия, от электрического разряда на парне загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали ему помощь и вызвали медиков. Парень получил ожоги более 70% тела. На следующий день, 23 апреля, подростка на вертолете доставили в Республиканский ожоговый центр при БСМП в Минске.

28 апреля 2021 года в деревне Сидоровичи Мядельского района сгорел одноэтажный деревянный дом. Когда пожар начался, в доме было двое детей. И 12-летний Рома спас своего годовалого брата Ваню . Их третий брат, 6-летний Миша, в это время играл во дворе. В момент пожара отец мальчишек, который находится в декрете с младшим, поехал забирать с работы маму — она кухонный работник в санатории.

Как рассказал спасателям очевидец происходящего, когда он подбежал к дому, увидел как Рома держит на руках Ваню.

— На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал из рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание , — сообщили в МЧС.

Состояние Ромы крайне тяжелое — у него обожжено 50% тела: голова, шея, туловище, руки и ноги. Обожжены и дыхательные пути — ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера его перевезли вертолетом в ожоговый центр в Минске, 30 апреля мама рассказала нам о том, что мальчика готовят к операции.