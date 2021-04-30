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«За минуты расчистили парковку у больницы». Как тяжелых больных в Беларуси вертолетом везут в Минск
30.04.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За здоровье 12-летнего Ромы,
Что такое санитарная авиация
В Беларуси с 2017 года функции санитарной авиации
Так и происходит. Как рассказал TUT.BY официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, нет одного какого-то конкретного вертолета, оборудованного для нужд санавиации с конкретным пилотом наготове. Если поступает вызов, модуль устанавливается в свободный вертолет, за штурвал садится пилот, который находится на дежурстве.
Задачи санитарной авиации — максимально быстро доставить медицинских работников к местам оказания первой помощи или пострадавших — в учреждения здравоохранения.
Как работает санитарная авиация
Запрос о перевозке пациента поступает в МЧС от Минздрава. Спасателям сообщают, откуда нужно забрать и куда доставить пациента. Вертолет вылетает из Минска, а в точке А тем временем выбирают место для приземления борта.
Как правило, этим занимаются местные сотрудники МЧС: они знают, какими должны быть условия для посадки вертолета, и выбирают оптимальную точку, чтобы и борт приземлился безопасно, и пациента к нему доставили максимально аккуратно и быстро.
— Мы готовы приземлиться практически в любой точке, — говорит Виталий Новицкий. — Например, в случае транспортировки Ромы это была парковка возле больницы. Мы вылетели туда сразу, как только состояние мальчика стабилизировалось и стало понятно, что оптимальный способ доставки его в Минск не реанимобиль, а вертолет. Отдельное спасибо инспекторам ГАИ, которые оперативно нашли владельцев машин, и те в считанные минуты расчистили парковку.
При транспортировке пациента экипаж ведет борт максимально аккуратно, чтобы не было тряски и других негативных последствий для организма. Во время транспортировки пациентов всегда сопровождают врачи.
Санавиация есть, а вертолетной площадки нет
В нескольких последних случаях тяжелых пациентов из регионов Беларуси доставляли в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Минске. И тут, возле БСМП, планировали построить вертолетную площадку — об этом
Она выглядит вот так.
Для сравнения, вертолетная площадка может выглядеть так, как эта — самая крупная из двух, находящихся в деревне Александрия-2 Шкловского района возле резиденции Лукашенко, которая по документам принадлежит связанной с бизнесменом Алексеем Олексиным
Вертолетная площадка может быть и просто заасфальтированной площадкой. Так, вероятно, и планировали сделать на территории БСМП, но за 3 года она так и не появилась.
Ребенок, подросток и рабочие — все с ожогами
Мы вспомнили последние случаи, когда белорусам понадобилась санитарная авиация.
30 июля 2020 года на Светлогорском заводе беленой целлюлозы
Днем 22 апреля 2021 года 16-летний подросток рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током. По данным следствия, от электрического разряда на парне загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали ему помощь и вызвали медиков. Парень получил ожоги более 70% тела. На следующий день, 23 апреля, подростка на вертолете
28 апреля 2021 года в деревне Сидоровичи Мядельского района сгорел одноэтажный деревянный дом. Когда пожар начался, в доме было двое детей. И 12-летний
Как рассказал спасателям очевидец происходящего, когда он подбежал к дому, увидел как Рома держит на руках Ваню.
— На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал из рук мальчика ребенка, после чего тот
Состояние Ромы крайне тяжелое — у него обожжено 50% тела: голова, шея, туловище, руки и ноги. Обожжены и дыхательные пути — ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера его перевезли вертолетом в ожоговый центр в Минске, 30 апреля мама
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TUT.BY вспомнил, когда еще Беларуси пациентов перевозили на летающей «скорой помощи», и спросил, кто решает, когда использовать санавиацию.
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