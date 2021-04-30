|
Усилия Запада сыграли плохую роль в демократическом процессе Беларуси
30.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеакция властей на немирные акции протеста была абсолютно адекватной. На карту была поставлена судьба страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала Euronews. Разговор коснулся и развития институтов гражданского общества. В традиционном западном понимании оно в Беларуси пока приостановлено. По словам главы внешнеполитического ведомства, такое случилось лишь из-за усилий непосредственно Запада.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь: Такая известная международная организация, как Freedom House, которую не упрекнешь в любви к Беларуси, 28 апреля заявила о том, что идея более демократичной Беларуси сегодня находится в намного более отдаленной перспективе, чем ранее. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? Почему Беларусь была отброшена назад? Благодаря кому она была отброшена назад? Вопрос риторический. Этот вопрос обращен прежде всего к тем радетелям защиты прав человека, которые сегодня находятся в Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реакция властей на немирные акции протеста была абсолютно адекватной. На карту была поставлена судьба страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)