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Усилия Запада сыграли плохую роль в демократическом процессе Беларуси

30.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реакция властей на немирные акции протеста была абсолютно адекватной. На карту была поставлена судьба страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала Euronews. Разговор коснулся и развития институтов гражданского общества. В традиционном западном понимании оно в Беларуси пока приостановлено. По словам главы внешнеполитического ведомства, такое случилось лишь из-за усилий непосредственно Запада. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь: Такая известная международная организация, как Freedom House, которую не упрекнешь в любви к Беларуси, 28 апреля заявила о том, что идея более демократичной Беларуси сегодня находится в намного более отдаленной перспективе, чем ранее. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? Почему Беларусь была отброшена назад? Благодаря кому она была отброшена назад? Вопрос риторический. Этот вопрос обращен прежде всего к тем радетелям защиты прав человека, которые сегодня находятся в Европе. 

 
 
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Реакция властей на немирные акции протеста была абсолютно адекватной. На карту была поставлена судьба страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир...
 
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