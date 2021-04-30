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Такая известная международная организация, как Freedom House, которую не упрекнешь в любви к Беларуси, 28 апреля заявила о том, что идея более демократичной Беларуси сегодня находится в намного более отдаленной перспективе, чем ранее. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? Почему Беларусь была отброшена назад? Благодаря кому она была отброшена назад? Вопрос риторический. Этот вопрос обращен прежде всего к тем радетелям защиты прав человека, которые сегодня находятся в Европе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усилия Запада сыграли плохую роль в демократическом процессе Беларуси Реакция властей на немирные акции протеста была абсолютно адекватной. На карту была поставлена судьба страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир...

Реакция властей на немирные акции протеста была абсолютно адекватной. На карту была поставлена судьба страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала Euronews. Разговор коснулся и развития институтов гражданского общества. В традиционном западном понимании оно в Беларуси пока приостановлено. По словам главы внешнеполитического ведомства, такое случилось лишь из-за усилий непосредственно Запада.