В Гомеле врач отсудила у хозяйки собаки, которая покусала ту, когда она пришла на вызов, 2500 рублей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле врач отсудила у владельцев собаки, которая на нее напала, 2500 рублей моральной компенсации, сообщили в суде.



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Инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Врач пришла на прием к пациенту, звонка не обнаружила и приоткрыла калитку. На женщину набросилась овчарка, повалила на землю, вцепилась в правую руку и прокусила ботинок.

Хозяйку собаки оштрафовали, а врач обратилась в суд. Женщина рассказала, что после укуса собаки была вынуждена принимать обезболивающие лекарства, пройти курс вакцинации и даже перенесла операцию. Истица просила взыскать с хозяйки овчарки компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.

Суд Железнодорожного района удовлетворил ее требования лишь частично — и принял решение взыскать с хозяйки собаки полторы тысячи. Врача не устроила сумма компенсации — и она обратилась в суд высшей инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда пришла к выводу, что решение суда подлежит изменению — и в итоге хозяева собаки должны будут выплатить врачу в качестве компенсации морального вреда 2500 рублей.