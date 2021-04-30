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В Гомеле врач отсудила у хозяйки собаки, которая покусала ту, когда она пришла на вызов, 2500 рублей
30.04.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле врач отсудила у владельцев собаки, которая на нее напала, 2500 рублей моральной компенсации,
Инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Врач пришла на прием к пациенту, звонка не обнаружила и приоткрыла калитку. На женщину набросилась овчарка, повалила на землю, вцепилась в правую руку и прокусила ботинок.
Хозяйку собаки оштрафовали, а врач обратилась в суд. Женщина рассказала, что после укуса собаки была вынуждена принимать обезболивающие лекарства, пройти курс вакцинации и даже перенесла операцию. Истица просила взыскать с хозяйки овчарки компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.
Суд Железнодорожного района удовлетворил ее требования лишь частично — и принял решение взыскать с хозяйки собаки полторы тысячи. Врача не устроила сумма компенсации — и она обратилась в суд высшей инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда пришла к выводу, что решение суда подлежит изменению — и в итоге хозяева собаки должны будут выплатить врачу в качестве компенсации морального вреда 2500 рублей.
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В Гомеле врач отсудила у хозяйки собаки, которая покусала ту, когда она пришла на вызов, 2500 рублей
Врач пришла на прием к пациенту, звонка не обнаружила и приоткрыла калитку. На женщину набросилась овчарка, повалила на землю, вцепилась в правую руку и прокусила...
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