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Стало известно, когда начнут отключать отопление в витебских квартирах
30.04.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 30 апреля завершается отопительный сезон. Такое решение
Отопление отключают с 30 апреля — в связи с потеплением.
Но батареи остынут в жилых домах. В садиках, школах, больницах, интернатах, домах престарелых и других соцобъектах еще будут топить.
В прошлом году отопительный сезон в регионе также
Но в некоторые годы весна была теплее, и тогда батареи отключали раньше. Так, в 2019 году это
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Но батареи остынут в жилых домах. В садиках, школах, больницах, интернатах, домах престарелых и других соцобъектах еще будут топить.
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