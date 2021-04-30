Стало известно, когда начнут отключать отопление в витебских квартирах

Источник материала: Tut.by

В Витебске 30 апреля завершается отопительный сезон. Такое решение принял горисполком.





Отопление отключают с 30 апреля — в связи с потеплением.

Но батареи остынут в жилых домах. В садиках, школах, больницах, интернатах, домах престарелых и других соцобъектах еще будут топить.

В прошлом году отопительный сезон в регионе также завершился 30 апреля.

Но в некоторые годы весна была теплее, и тогда батареи отключали раньше. Так, в 2019 году это произошло 19 апреля, а в 2018-м — 14 апреля.

Здесь вы можете посмотреть, когда и в каких микрорайонах Витебска отключат горячую воду — в связи с ремонтом теплостей.