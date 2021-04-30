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Стало известно, когда начнут отключать отопление в витебских квартирах

30.04.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 30 апреля завершается отопительный сезон. Такое решение принял горисполком.


Отопление отключают с 30 апреля — в связи с потеплением.

Но батареи остынут в жилых домах. В садиках, школах, больницах, интернатах, домах престарелых и других соцобъектах еще будут топить.

В прошлом году отопительный сезон в регионе также завершился 30 апреля.

Но в некоторые годы весна была теплее, и тогда батареи отключали раньше. Так, в 2019 году это произошло 19 апреля, а в 2018-м — 14 апреля.

Здесь вы можете посмотреть, когда и в каких микрорайонах Витебска отключат горячую воду — в связи с ремонтом теплостей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Но батареи остынут в жилых домах. В садиках, школах, больницах, интернатах, домах престарелых и других соцобъектах еще будут топить.
 
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