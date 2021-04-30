ООН помогает витебскому бизнесу - советует, как в условиях пандемии заработать и сохранить людей

Источник материала: Tut.by

В Витебской области заработали бесплатные консультации для бизнеса. Их организовала ПРООН. На онлайн-сессиях эксперты рассказывают, как преодолеть последствия пандемии, и дают советы в разных сферах: от налогообложения до маркетинга и риск-менеджмента.



Фото: TUT.BY

ПРООН помогает предпринимателям решить проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в пандемию. Это управление персоналом в удаленном формате, стратегическое планирование в кризис, эффективная и недорогая автоматизация внутренних процессов и введение электронного документооборота.

К экспертам можно обратиться и по другим вопросам бизнес-менеджмента: финансам, налогообложению, маркетингу, юридической поддержке и т.д.

Бесплатными консультациями могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и владельцы компаний малого и среднего бизнеса, а также руководители, финансовые и кадровые специалисты.

Эксперт для индивидуальных консультаций — компания ASER.

Получить консультацию можно онлайн в любом месте Беларуси. Для записи нужно оставить заявку на сайте инициативы — тут .

Можно также запросить комплекс индивидуальных рекомендаций — инструкций по созданию или повышению результативности бизнеса.

— Период пандемии COVID-19 стал серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса, в том числе и в Беларуси. Сейчас, как никогда, важны профессиональные консультации. Мы помогаем предпринимателям адаптироваться к новым условиям и сделать их бизнес более устойчивым к возможным кризисным ситуациям в будущем. Сейчас они могут бесплатно получить ответ на насущный вопрос или пройти серию индивидуальных консультаций. Наша поддержка выходит за рамки теоретических советов. Она строится на конкретных решениях, помогающих создавать новые и улучшать существующие бизнес-процессы, — отметил координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин.