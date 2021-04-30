Белстат посчитал средний возраст белорусов и назвал самый молодой регион

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Средний возраст населения Беларуси на начало 2021 года составил 40,9 лет, такие цифры Белстат привел в очередном тематическом бюллетене.

Возраст белорусских мужчин вкупе оказался моложе среднего возраста женщин – 38,1 года против 43,3 года. Городское население также традиционно моложе сельского – почти на 5 лет: 39,8 года у горожан и 44,6 года – у сельчан.

Самой молодой регион – Минск, средний возраст жителей столицы на 1 января составил 39,7 года. Самый пожилой регион страны – Витебская область, там средний возраст 42,7 года. Оно и понятно: на севере страны больше деревень, соответственно и сельчан.

Людей каких возрастов в Беларуси больше всего?

Больше всего в стране жителей категории "уже не молодежь" от 35 до 39 лет – 765 583 человека (из них 630 650 проживают в городах). На втором месте – в возрасте от 30 до 34 лет. Их на начало года было 760 102 человека. Далее – категория от 60 до 64 лет (689 254 человека). Людей в возрасте от 40 до 44 лет – 680 369, а от 45 до 49 лет – 640 917. От 55 до 59 лет – 673 029.

Меньше всех – долгожителей от 85 лет и старше. На 1 января 2021-го их в стране насчитывалось 143 692 человека, из которых лишь 28 223 – мужчины. Почти половина людей в этом возрасте, как показывает статистика, проживает в сельской местности.

В Белстате подчеркивают, что демографическая картина в Беларуси имеет общие с европейскими тенденции – население стареет, урбанизация (миграция из села в город) нарастает. В целом население страны на начало года уменьшилось больше чем на 30 тысяч жителей (по сравнению со среднегодовым показателем 2020-го) и составило 9 миллионов 379 тысяч 952 человека.