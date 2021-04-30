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Войска ПВО Беларуси зафиксировали нарушение воздушной границы со стороны Польши

30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Войска ПВО Беларуси зафиксировали нарушение воздушной границы со стороны Польши, и это второй за месяц случай. 

Инцидент произошел в районе населенного пункта Козловичи под Брестом 29 апреля в 2 часа 2 минуты. Вертолет-нарушитель Ми-24  находился на белорусской территории около минуты. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.
 

По данному факту в Минобороны сегодня вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши

Дипломату выражена озабоченность участившимися случаями нарушения границы, а также  заявлено о необходимости провести разбирательство по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах. Кроме этого, польскому военному атташе было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения нашей границы в воздушном пространстве 12 апреля.

Вооруженные силы Польши  признали факт нарушения воздушной границы 29 апреля и назвали инцидент  непреднамеренным и кратковременным. Об этом они заявили в Twitter.



 
Теги: Брест
 
 
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Войска ПВО Беларуси зафиксировали нарушение воздушной границы со стороны Польши, и это второй за месяц случай.  Инцидент произошел в районе населенного пункта...
 
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