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С 1 мая в Беларуси запускают систему коммерческих медиаизмерений

30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем удержать зрителя у телеэкранов? И как рейтинги превратить в деньги? В Беларуси наступает новая эра телевидения.

С 1 мая в нашей стране запускают систему коммерческих медиаизмерений. Она позволит подсчитать, сколько человек смотрят одномоментно тот или иной канал, программу, сериал. И даже на какой минуте переключают. Исследования проводят по международным стандартам. В социсследовании участвуют на данный момент 500 домовладений. Информация о них – коммерческая тайна. Известно, что это люди разных возрастов и профессий. Их предпочтения фиксируют круглосуточно. С этой целью к телевизорам подключен специальный прибор – медиаметр. Оборудование и программное обеспечение - продукт британской компании Kantar. 

Александр Гануш, гендиректор ООО "Индустриальные решения":

Всего в мире таких компаний несколько. И у нас она одна из наиболее авторитетных. Если мне память не изменяет, порядка 80 стран объединяет. И это очень здорово. В любом случае наличие крупного международного измерителя в стране  - это значительный стимул в стране для работы телевизионного сектора. И это очень серьезный стимул для работы рекламного рынка. 

Александр Юшкевич,  гендиректор ЗАО "Медиаизмеритель":

Данный проект очень хорошо вошел в жизнь наших участников панели. По мнению наших британских коллег, достаточно профессионально наши участники участвуют в этих измерениях. Причем, по их оценке, многие страны к этому идут годами, а в нашей стране удалось  за пару месяцев. 


На следующей неделе телекомпании получат тот инструмент, который позволит более точно формировать телевизионную сетку: полноценные, достоверные, основанные на принципах международных стандартов исследования. Такая система измерения телеаудитории используется во многих странах мира. Точные данные позволяют телеканалам быть ближе к зрителю, понимать запросы аудитории и предлагать  ей актуальный и качественный контент. Ведь от его популярности зависят в том числе рекламные поступления, а значит и экономика белорусских медиа. Планируется, что пока аналитическая информация клиентам будет предоставляться раз в месяц. В перспективе подобные исследования будут проводить и в интернете.



 
 
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Чем удержать зрителя у телеэкранов? И как рейтинги превратить в деньги? В Беларуси наступает новая эра телевидения. С 1 мая в нашей стране запускают систему...
 
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