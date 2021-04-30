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С 1 мая в Беларуси запускают систему коммерческих медиаизмерений
30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чем удержать зрителя у телеэкранов? И как рейтинги превратить в деньги? В Беларуси наступает новая эра телевидения.
С 1 мая в нашей стране запускают систему коммерческих медиаизмерений. Она позволит подсчитать, сколько человек смотрят одномоментно тот или иной канал, программу, сериал. И даже на какой минуте переключают. Исследования проводят по международным стандартам. В социсследовании участвуют на данный момент 500 домовладений. Информация о них – коммерческая тайна. Известно, что это люди разных возрастов и профессий. Их предпочтения фиксируют круглосуточно. С этой целью к телевизорам подключен специальный прибор – медиаметр. Оборудование и программное обеспечение - продукт британской компании Kantar.
Александр Гануш, гендиректор ООО "Индустриальные решения":
Всего в мире таких компаний несколько. И у нас она одна из наиболее авторитетных. Если мне память не изменяет, порядка 80 стран объединяет. И это очень здорово. В любом случае наличие крупного международного измерителя в стране - это значительный стимул в стране для работы телевизионного сектора. И это очень серьезный стимул для работы рекламного рынка.
Александр Юшкевич, гендиректор ЗАО "Медиаизмеритель":
Данный проект очень хорошо вошел в жизнь наших участников панели. По мнению наших британских коллег, достаточно профессионально наши участники участвуют в этих измерениях. Причем, по их оценке, многие страны к этому идут годами, а в нашей стране удалось за пару месяцев.
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Чем удержать зрителя у телеэкранов? И как рейтинги превратить в деньги? В Беларуси наступает новая эра телевидения. С 1 мая в нашей стране запускают систему...
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