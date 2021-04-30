Выставка открыток к Пасхе в Доме-музее I съезда РСДРП

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Пасха на открытке. Тематическая выставка к православному празднику в филиале Национального исторического музея. В экспозиции - пасхальные почтовые карточки конца 19-го начала 20-го веков и оригинальные писанки. Всего в Доме-музее РСДРП собрали около полусотни экспонатов. Среди редких, например, праздничные открытки времен Первой мировой войны.

Для гостей экспозиции организовали мастер-класс по созданию открытки с образом музея в технике первых фотоснимков. Всех желающих познакомили с народной игрой "катание яиц".





