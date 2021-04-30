|
"Пасхальная писанка": аутентичные и современные мотивы
30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Считанные дни остаются до самого светлого и важного праздника - Пасхи. Сегодня православные верующие вспоминают евангельские события: распятие Христа. И пока в церквях идут службы, дома - последняя подготовка. Хозяйки пекут куличи и, конечно, красят яйца.
Аутентичные варианты росписи есть и в Минской области. От поколения поколению передаются традиционные техники. Их представили в Столбцах. Кстати, самую большую коллекцию "Пасхальных писанок" привезли мастера из Клецкого района - 120 яиц. Колоритную выставку увидела Алена Витко.
Писанки и крашенки, драпанки и малеванки. Это только часть техник росписи яиц, которые представлены в Столбцовском районном центре культуры. И пусть полотна у всех авторов одинаковые, у каждого района - свой колоритный дизайн. Эти яйца, например, украшены бусинками, здесь - кружева, а рядом - соломенные узоры.
Ювелирные работы на скорлупе представили мастера из 7 районов Минской области. Лучшие экспонаты из собственных коллекций они привезли на праздник-конкурс "Пасхальная писанка".
Праздник, который организовали в шестой раз, объединил 45 участников
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)