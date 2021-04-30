"Пасхальная писанка": аутентичные и современные мотивы

Источник материала: БT

Считанные дни остаются до самого светлого и важного праздника - Пасхи. Сегодня православные верующие вспоминают евангельские события: распятие Христа. И пока в церквях идут службы, дома - последняя подготовка. Хозяйки пекут куличи и, конечно, красят яйца.

Аутентичные варианты росписи есть и в Минской области. От поколения поколению передаются традиционные техники. Их представили в Столбцах. Кстати, самую большую коллекцию "Пасхальных писанок" привезли мастера из Клецкого района - 120 яиц. Колоритную выставку увидела Алена Витко.



Писанки и крашенки, драпанки и малеванки. Это только часть техник росписи яиц, которые представлены в Столбцовском районном центре культуры. И пусть полотна у всех авторов одинаковые, у каждого района - свой колоритный дизайн. Эти яйца, например, украшены бусинками, здесь - кружева, а рядом - соломенные узоры.



Ювелирные работы на скорлупе представили мастера из 7 районов Минской области. Лучшие экспонаты из собственных коллекций они привезли на праздник-конкурс "Пасхальная писанка".



Праздник, который организовали в шестой раз, объединил 45 участников



Кроме выставки, прошли художественные соревнования. За определенное время надо было создать свой неповторимый дизайн. Кто-то украшал бисером, другие придерживались аутентичных способов декорирования.



Каждый этап хорошо знает и самая маленькая участница. 4-летняя Мирослава Красюк приехала сюда с братом Владиславом и мамой. Фантазии у дружной команды вдоволь: хватит и на конкурс, и на домашний праздничный стол.



Рисунки горячим воском, орнаменты кистью или просто яйца, окрашенные в любимые цвета. Вариаций украшений много. Главное - с каким настроением и мыслями подходить к одному из главных символов Пасхи.





