ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей

30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске пресекли деятельность международной преступной группировки. С сентября 2017 года по февраль нынешнего она  занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Подельники снимали и монтировали видео. Установлены порядка двадцати пострадавших девочек в возрасте от 5 до 15 лет. Сообщается, что в некоторых случаях матери сами приводили своих чад на съемки и наблюдали за процессом. По данным милиции,  теневой бизнес организовал украинец, у которого есть вид на жительство в Беларуси. Мужчина женат и сам является отцом. Известно, что он открыл ИП на свою супругу и работал фотографом, в том числе сотрудничал с детскими модельными агентствами. 

Злоумышленник состоял в закрытых группах для педофилов, где обменивался снятыми интимными роликами. Некоторые ленты или снимки он продавал. Стоимость - от 200 до 1 500 долларов. 

Следственный комитет с начала года выявил 244 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Установлено 199 пострадавших детей. По уголовным делам проходят 127 подозреваемых в педофилии. 



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пресекли деятельность международной преступной группировки. С сентября 2017 года по февраль нынешнего она  занималась сексуальной эксплуатацией...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Раздадим мебель и уедем». Как в Минске закрывается офис Imaguru, где придумывали крутые стартапы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by