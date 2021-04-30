В Минске пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей

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В Минске пресекли деятельность международной преступной группировки. С сентября 2017 года по февраль нынешнего она занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Подельники снимали и монтировали видео. Установлены порядка двадцати пострадавших девочек в возрасте от 5 до 15 лет. Сообщается, что в некоторых случаях матери сами приводили своих чад на съемки и наблюдали за процессом. По данным милиции, теневой бизнес организовал украинец, у которого есть вид на жительство в Беларуси. Мужчина женат и сам является отцом. Известно, что он открыл ИП на свою супругу и работал фотографом, в том числе сотрудничал с детскими модельными агентствами.

Злоумышленник состоял в закрытых группах для педофилов, где обменивался снятыми интимными роликами. Некоторые ленты или снимки он продавал. Стоимость - от 200 до 1 500 долларов.



Следственный комитет с начала года выявил 244 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Установлено 199 пострадавших детей. По уголовным делам проходят 127 подозреваемых в педофилии.





