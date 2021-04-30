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Синоптики обещают потепление на пасхальных выходных
30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске и области ожидается до плюс 12 градусов. Но дождливый характер погоды сохранится и в начале мая. Завтра будет облачно и без осадков. В воскресенье порывистый ветер и грозы. Воздух прогреется до плюс 11. Начало следующей недели опять встретит дождливой и ветреной погодой. Температура воздуха днем - до 9 тепла.
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В Минске и области ожидается до плюс 12 градусов. Но дождливый характер погоды сохранится и в начале мая. Завтра будет облачно и без осадков. В воскресенье ...
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