Синоптики обещают потепление на пасхальных выходных

Источник материала: БT

В Минске и области ожидается до плюс 12 градусов. Но дождливый характер погоды сохранится и в начале мая. Завтра будет облачно и без осадков. В воскресенье порывистый ветер и грозы. Воздух прогреется до плюс 11. Начало следующей недели опять встретит дождливой и ветреной погодой. Температура воздуха днем - до 9 тепла.