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Возле посольства США осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась молодежь
30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США. Деконструктив и даже посягательство на государственный строй вызывает у юных граждан негодование. Отдельно неравнодушные патриоты коснулись и темы политизированных санкций со стороны США.
Масштаб готовящегося заговора говорит о том, что в нем замешано и зарубежное государство. Накануне пресс-секретарь президента России
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Отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США. Деконструктив и даже посягательство...
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