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Возле посольства США осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась молодежь

30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США. Деконструктив и даже посягательство на государственный строй вызывает у юных граждан негодование. Отдельно неравнодушные патриоты коснулись и темы политизированных санкций со стороны США.

Масштаб готовящегося заговора говорит о том, что в нем замешано и зарубежное государство. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы, безусловно, есть четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.



 
 
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Отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США. Деконструктив и даже посягательство...
 
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