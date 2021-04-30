Возле посольства США осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась молодежь

Источник материала: БT

Отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США. Деконструктив и даже посягательство на государственный строй вызывает у юных граждан негодование. Отдельно неравнодушные патриоты коснулись и темы политизированных санкций со стороны США.

Масштаб готовящегося заговора говорит о том, что в нем замешано и зарубежное государство. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что у Москвы, безусловно, есть четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.





