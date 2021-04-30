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Продолжается расследование заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси
30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
9 человек привлечены в качестве обвиняемых по уголовному
Андрей Ярош, официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно.
Официальный представитель КГБ Беларуси озвучил, что Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности.
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9 человек привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу "О заговоре с целью захвата государственной власти". Эту информацию сегодня распространил Комитет...
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