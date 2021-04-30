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Прогноз погоды на 1 мая
30.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных, а днем в юго-западных районах страны скажется влияние фронтальных разделов.
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Синоптическая ситуация погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных, а днем в юго-западных...
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