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В Год народного единства в Крупках обновили Аллею Памяти в честь воинов-интернационалистов. Она посвящена героям Афганской войны - выходцам из Минской области и заложена была еще в 2015 году. Сейчас здесь, кроме туй, появились и плакучие березы как символ скорби живых о погибших. В акции приняли участие ветераны и молодежь. Память крупчан - участников вооруженного конфликта в Афганистане почтили минутой молчания.