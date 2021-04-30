Второй случай в истории независимой Беларуси: помилованы приговоренные за убийство к высшей мере братья Костевы

Источник материала: Tut.by

Братья Илья и Станислав Костевы, приговоренные к расстрелу за убийство учительницы в Черикове, помилованы. Об этом родные осужденных сообщили Андрею Полуде — координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Родственники осужденных рассказала правозащитникам, что в пятницу, 30 апреля, привезли для Ильи и Станислава Костевых передачу в СИЗО-1. Однако там ее не приняли: дежурный заявил, что пришла бумага о помиловании из Администрации президента и теперь парни находятся не под юрисдикцией СИЗО, а переведены на карантин для этапирования в тюрьму № 8 Жодино.

Никаких бумаг родственникам не дали, но они надеются, что вскоре получат официальное подтверждение этой информации.

Лишенный регистрации ПЦ «Весна» отмечает, что это всего лишь второй случай помилования за всю историю независимой Беларуси.

За что осудили братьев Костевых. Кратко

Рано утром 10 апреля 2019 года в Черикове горел частный дом. Когда пожар потушили, обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями — хозяйки дома Натальи Кострицы, учителя-дефектолога средней школы № 2 Черикова.

Из дома пропал компьютер, и его обнаружили на чердаке соседнего дома, где жили трое братьев и их сестра — многодетная мать. Двоих братьев, 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых, задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.



Илья Костев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии суда, учительница рассказала соцслужбам, что сестра Костевых не исполняет должным образом свои родительские обязанности — а молодая женщина была в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили в СОП. Поэтому братья разозлились, во время застолья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее руками и ногами, а потом взялись за нож.

Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в Сож — его позже нашли.

10 января 2020 года суд вынес братьям приговор — смертная казнь.

Петиция сестры о помиловании и решение суда

В марте 2020-го, после суда, Анна, сестра приговоренных к смерти братьев Костевых, составила петицию с просьбой помиловать братьев. Она просила проявить милосердие, понимая, что братья «совершили непоправимое».



Станислав Костев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Петиция была составлена на имя Александра Лукашенко.

— Как-то исправить это, вернуть эту отобранную ими жизнь уже никому неподвластно. Но вы, Александр Григорьевич, имеете власть и право сохранить жизнь моим двум братьям и не допустить, чтобы еще два человека были лишены самого дорогого, что у них есть, — их жизни, — писала Анна.

Женщина писала, что она и братья практически росли без родителей, часто терпели нужду и лишения, а Илью и Станислава «надолго разлучали с семьей, и они, к сожалению, не получили должного образования, любви и тепла». При этом, отмечает Анна, она как могла заботилась о братьях, а те помогали ей растить ее детей.

Она просила Лукашенко дать ее братьям «единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном». А ей — возможность хотя бы изредка видеться с ними.

Во время рассмотрения жалобы на приговор в Верховном суде обвиняемые также заявляли о том, что раскаиваются в содеянном, просили прощения у родных убитой и просили у суда лишить их свободы, но не лишать жизни. «Я обратился к священнику, он объяснил, что Бог прощает. Прошу, простите и вы меня», — говорил Станислав Костев

Верховный суд приговор о высшей мере наказания оставил в силе .

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.