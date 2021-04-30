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В Новополоцке масочный режим продлен по 31 мая
30.04.2021 18:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке масочный режим продлен по 31 мая 2021 года,
Маски должны надевать не только работники, но и посетители магазинов, торговых центров, объектов общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи).
Не забудьте маску, если вы собрались в аптеку, в любое учреждение здравоохранения, образования, культуры, социального или бытового обслуживания населения, в отделение банка, связи или почты.
Обязательным остается ношение масок в любом виде транспорта: автобусах, трамваях, маршрутных и обычных такси. А также – во всех объектах любой формы собственности, где затруднительно или невозможно выдержать социальное дистанцирование.
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Не забудьте маску, если вы собрались в аптеку, в любое учреждение здравоохранения, образования, культуры, социального или бытового обслуживания населения, в...
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