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Жителям Новой Боровой рассказали, сколько стоит охрана госфлагов на их крышах (будет голосование)

30.04.2021 19:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителям Новой Боровой предлагают обсудить вопрос охраны флагштоков на крыше. Уведомления получили члены по крайней мере двух товариществ собственников, там сказано, во сколько обходятся услуги.


Один из домов в Новой Боровой, где в марте повесили большие красно-зеленые флаги

В марте на нескольких домах в Новой Боровой с помощью силовиков установили флагштоки с государственными флагами. Жители рассказывали, что разрешения у них не спрашивали.

На крышах, помимо флагов, говорят местные, появилось и видеонаблюдение, а представителям ТС предложили заключить договор для охраны важного объекта. Ожидалось, что этот вопрос вынесут на голосование.

Дом № 1 по улице Братьев Райт (это товарищество собственников «Квартал Парк») — тоже теперь под флагом. Сегодня в почтовые ящики жителей пришли уведомления о голосовании по вопросу охраны символики на крыше.


Фото: читатель TUT.BY

Согласно бумаге, взнос ежегодный — это 4748 рублей 15 копеек. При этом единовременный взнос с квартиры — 5 рублей 50 копеек. Если люди проголосуют «за», счет включат в извещение.

Уведомления пришли и жителям дома по улице Небесная, 1, корпус 2 (товарищество собственников «Кедровый квартал»). По информации onliner.by, там годовая стоимость охраны флага чуть ниже: 4370 рублей 98 копеек в год. С каждой квартиры единовременно предлагают брать по 4 рубля 62 копейки.

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Теги: Минск
 
 
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Жителям Новой Боровой предлагают обсудить вопрос охраны флагштоков на крыше. Уведомления получили члены по крайней мере двух товариществ собственников, там...
 
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