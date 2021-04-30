Жителям Новой Боровой рассказали, сколько стоит охрана госфлагов на их крышах (будет голосование)

Источник материала: Tut.by

Жителям Новой Боровой предлагают обсудить вопрос охраны флагштоков на крыше. Уведомления получили члены по крайней мере двух товариществ собственников, там сказано, во сколько обходятся услуги.



Один из домов в Новой Боровой, где в марте повесили большие красно-зеленые флаги

В марте на нескольких домах в Новой Боровой с помощью силовиков установили флагштоки с государственными флагами. Жители рассказывали, что разрешения у них не спрашивали.

На крышах, помимо флагов, говорят местные, появилось и видеонаблюдение, а представителям ТС предложили заключить договор для охраны важного объекта. Ожидалось , что этот вопрос вынесут на голосование.

Дом № 1 по улице Братьев Райт (это товарищество собственников «Квартал Парк») — тоже теперь под флагом. Сегодня в почтовые ящики жителей пришли уведомления о голосовании по вопросу охраны символики на крыше.



Фото: читатель TUT.BY

Согласно бумаге, взнос ежегодный — это 4748 рублей 15 копеек. При этом единовременный взнос с квартиры — 5 рублей 50 копеек. Если люди проголосуют «за», счет включат в извещение.

Уведомления пришли и жителям дома по улице Небесная, 1, корпус 2 (товарищество собственников «Кедровый квартал»). По информации onliner.by , там годовая стоимость охраны флага чуть ниже: 4370 рублей 98 копеек в год. С каждой квартиры единовременно предлагают брать по 4 рубля 62 копейки.