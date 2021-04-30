|
Жителям Новой Боровой рассказали, сколько стоит охрана госфлагов на их крышах (будет голосование)
30.04.2021 19:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителям Новой Боровой предлагают обсудить вопрос охраны флагштоков на крыше. Уведомления получили члены по крайней мере двух товариществ собственников, там сказано, во сколько обходятся услуги.
В марте на нескольких домах в Новой Боровой с помощью силовиков
На крышах, помимо флагов, говорят местные, появилось и видеонаблюдение, а представителям ТС предложили заключить договор для охраны важного объекта.
Дом № 1 по улице Братьев Райт (это товарищество собственников «Квартал Парк») — тоже теперь под флагом. Сегодня в почтовые ящики жителей пришли уведомления о голосовании по вопросу охраны символики на крыше.
Согласно бумаге, взнос ежегодный — это 4748 рублей 15 копеек. При этом единовременный взнос с квартиры — 5 рублей 50 копеек. Если люди проголосуют «за», счет включат в извещение.
Уведомления пришли и жителям дома по улице Небесная, 1, корпус 2 (товарищество собственников «Кедровый квартал»). По информации
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителям Новой Боровой предлагают обсудить вопрос охраны флагштоков на крыше. Уведомления получили члены по крайней мере двух товариществ собственников, там...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)