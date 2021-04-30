Поезд Минск-Брест остановился из-за неисправности. Задержка составит три часа

Источник материала: Tut.by

Вечером 30 апреля в редакцию TUT.BY пришло сразу несколько сообщений от читателей — пассажиров поезда 735 В Минск-Брест. Если коротко — поезд стоит, почему — неизвестно, и когда поедет — тоже. В БелЖД сообщили, что поезд остановился из-за технической неисправности.



Фото из поезда и приблизительное место вынужденной остановки. Снимок и иллюстрация: читатели TUT.BY

«Сломался „штадлер“ по маршруту Минск-Брест. Выехали в 18.26, после остановки в Койданово проехали пару минут и остановились в поле в 19.00. Стоим час, люди на взводе, туалеты не работают. В составе периодически отключается электричество, а начальник поезда сообщил „поезд остановлен по техническим причинам, о времени отправления сообщим позднее“. Воду и еду (две маленькие корзинки) раскупили за минуту, теперь ждем», — написал один из пассажиров.

«„Швейцарка“ выехала из Минска в 18:26 и стоит около Койданово. А уже должна быть в Барановичах. Может в курсе почему поезд не едет?», — спросил другой.

Мы всегда рады помочь нашим читателям, но быстрее ответ можно получить в справочной Белорусской железной дороги по номеру круглосуточной поддержки пассажиров 151.

«Поезд становился из-за технической неисправности. Время задержки составит около трех часов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили нам по номеру 151 В БелЖД.

Поезд Минск-Брест с отправлением в 18.26 должен был прибыть в Брест в 22.02. Судя по озвученному времени задержки, он прибудет на станцию «Брест-Центральный» около часа ночи.