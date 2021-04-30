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5 обустроенных ветеранских палат открылись в Молодечненской больнице
30.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Наше внимание ветеранам войн и труда". Сегодня в Молодечненской центральной районной больнице № 2 открылись 5 обустроенных ветеранских палат. Комфортные комнаты укомплектованы бытовой техникой и современным медицинским оборудованием (специальные кровати, тумбочки, холодильники и телевизоры). Это инициатива Белорусского фонда мира и крупной торговой сети.
Татьяна Старовойтова, ветеран труда: "Я первый раз в такой палате, где и телевизор, и холодильник. Я когда-то отдыхала в санатории в люксовой палате, так здесь даже лучше".
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"Наше внимание ветеранам войн и труда". Сегодня в Молодечненской центральной районной больнице № 2 открылись 5 обустроенных ветеранских палат. Комфортные комнаты...
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