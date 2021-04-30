5 обустроенных ветеранских палат открылись в Молодечненской больнице

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"Наше внимание ветеранам войн и труда". Сегодня в Молодечненской центральной районной больнице № 2 открылись 5 обустроенных ветеранских палат. Комфортные комнаты укомплектованы бытовой техникой и современным медицинским оборудованием (специальные кровати, тумбочки, холодильники и телевизоры). Это инициатива Белорусского фонда мира и крупной торговой сети.



Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира: "В перспективе Фонд мира принял решение до 9 Мая следующего года обустроить ветеранские палаты во всех больницах Республики Беларусь. Мы взяли на себя такую обязанность, учитывая то, что огромное количество сделано. Я думаю, мы успеем это сделать".

Татьяна Старовойтова, ветеран труда: "Я первый раз в такой палате, где и телевизор, и холодильник. Я когда-то отдыхала в санатории в люксовой палате, так здесь даже лучше".



Делать добро не только в канун праздников уже стало хорошей традицией. Так, в рамках акции "Дай пять добру" Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть уже 4 года поставляют специальную медицинскую технику по всей стране. Недавно два аппарата искусственной вентиляции легких были переданы Дому ребенка в Борисове. В учреждении 51 воспитанник, из них 6 инвалидов. И 4 нуждаются в паллиативной помощи.