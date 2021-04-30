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Приговор суда по делу о беспорядках
30.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Активное участие в беспорядках, насилие в отношении милиционера и грабеж. Сегодня суд Советского района Минска огласил приговор обвиняемому по трем статям Уголовного кодекса. 13 сентября прошлого года мужчина вместе с другими протестующими блокировал движение, чем парализовал работу транспорта. Помимо прочего, на улице Тихой подозреваемый оказал сопротивление милиционерам, травмы получили четверо сотрудников ОМОНа. Одного из правоохранителей митингующий повалил на землю и выхватил травматический пистолет. Силовику удалось вернуть оружие и сделать предупредительный выстрел вверх.
Суд постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Активное участие в беспорядках, насилие в отношении милиционера и грабеж. Сегодня суд Советского района Минска огласил приговор обвиняемому по трем статям...
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