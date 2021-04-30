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На шокирующие факты, которые появились в публичном поле на этой неделе, последовала немедленная реакция медийных экспертов. Видеоматериалы рассматривают в максимальном приближении. О чем сказали заговорщики между строк? Кто еще может стоять за спиной у тех, кто пытался провернуть государственный переворот? И какую роль во всей этой схеме играли заграничные кураторы? Масштабы заговора, по мнению специалистов, даже сейчас еще сложно оценить.



А также почему "незалежные" медиа упорно не замечают убедительные факты? Избирательный подход или планомерная политика редакции? Разберемся в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы" .