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В Минске после зимы открыт сезон фонтанов

30.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые аквааккорды. В Минске после зимы открыт сезон фонтанов. Даже дождливая погода не помешала торжественному открытию. 

После проверки всех систем продолжают радовать минчан и гостей столицы и светомузыкальные фонтаны на Свислочи. Особенность конструкции в том, что  находится она на реке.

Всего в столице - более 30 фонтанов. Работать они будут ежедневно до 22 часов, в выходные и праздничные дни - на час дольше.



 
Теги: Минск
 
 
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Первые аквааккорды. В Минске после зимы открыт сезон фонтанов. Даже дождливая погода не помешала торжественному открытию.  После проверки всех систем...
 
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