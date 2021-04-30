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В Минске после зимы открыт сезон фонтанов
30.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первые аквааккорды. В Минске после зимы открыт сезон фонтанов. Даже дождливая погода не помешала торжественному открытию.
После проверки всех систем продолжают радовать минчан и гостей столицы и светомузыкальные фонтаны на Свислочи. Особенность конструкции в том, что находится она на реке.
Всего в столице - более 30 фонтанов. Работать они будут ежедневно до 22 часов, в выходные и праздничные дни - на час дольше.
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Первые аквааккорды. В Минске после зимы открыт сезон фонтанов. Даже дождливая погода не помешала торжественному открытию. После проверки всех систем...
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