Источник материала: БT

Первые аквааккорды. В Минске после зимы открыт сезон фонтанов. Даже дождливая погода не помешала торжественному открытию.

После проверки всех систем продолжают радовать минчан и гостей столицы и светомузыкальные фонтаны на Свислочи. Особенность конструкции в том, что находится она на реке.



Всего в столице - более 30 фонтанов. Работать они будут ежедневно до 22 часов, в выходные и праздничные дни - на час дольше.





