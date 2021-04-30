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Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инвестициях
30.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей приняли законопроект об инвестициях. В частности, в документе дополняется перечень способов осуществления инвестиций с указанием на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Также закрепляется универсальная норма, которая определяет условия компенсации стоимости имущества.
На повестке дня и рассмотрение законопроектов об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности, технического регулирования и энергосбережения, об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках.
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Сегодня депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей приняли законопроект об инвестициях. В частности, в документе дополняется перечень способов...
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