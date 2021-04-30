Минчанин поставил на балконе бело-красную ель. Ее сняли с подъемником, а хозяину дали штраф и 13 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Минчанин перед Новым годом выставил на балкон елку «протестной расцветки» и не спешил убирать ее, пока в апреле она не заинтересовала правоохранителей. Итог: ель сняли с привлечением подъемника, а мужчина получил штраф и 13 суток провел под стражей.



Фото предоставлено героем

Дмитрий живет на последнем этаже четырехэтажного дома, в квартире есть небольшой открытый балкон. Ближе к рождественско-новогодним праздникам мужчина поставил на нем небольшую елочку с украшениями в красно-белой расцветке. Простоял аксессуар до середины апреля.

— Яліна з’явілася на балконе прыкладна ў сярэдзіне снежня. Гэта было проста белае штучнае дрэва і ўпрыгожванне на ім. З таго часу гэта ўсё стаяла на балконе да 13 красавіка. Гэта быў аўторак, прыкладна 17-я гадзіна. Там якраз скончылася анлайн-сустрэча, я размаўляў са сваёй калегай па відэасувязі. Гляджу на балкон і бачу, як нейкія мужыкі на пад’ёмніку перакульваюць праз парэнчы гэтую маю яліну. Я ўзяў камеру і паказваю сваёй калезе: глядзі, нейкія мужыкі ў мяне яліну скрадаюць. Узяў тэлефон, выйшаў на балкон, паздымаў некаторы час. Кажу: «Аддайце яліну». Яны на мяне не глядзелі і мне не адказвалі. Потым вярнуўся да сябе.

Мужчина решил выйти на улицу и узнать, кто именно похищает его ель.

— Я вырашыў — пайду я паразбіраюся. Як быў у майцы і спартовых штанах, так і пайшоў. Пакруціўся побач з гэтым пад’ёмнікам, паздымаў чалавека, які яго якраз прыбіраў. Ён са мной размаўляць адмовіўся. І вось пачаў я ўжо вяртацца да кватэры, калі ўбачыў сапраўды нейкіх міліцыянтаў, апранутых па форме. Кажу: «Вось, у мяне скралі яліну з балкона». А яны такія: «Ці не хочаце вы паехаць з намі ў РАУС і напісаць заяву?» Тут я ўжо зразумеў, да чаго гэта ідзе, і такі: не, дзякуй, мне трэба якраз працаваць.

В итоге Дмитрий дошел до подъезда, где его схватил неизвестный в штатском: ему сообщили, что он задержан, и отвезли в РУВД. На Дмитрия составили два протокола: за незаконное пикетирование по статье 24.23 и за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов по статье 24.3 КоАП. В пояснении он указал, что никакого другого смысла, кроме как новогоднего и праздничного, размещение им елки на балконе не несло.

Несмотря на его ходатайство, протоколы были составлены без адвоката. В ИВС он пробыл два дня, а потом его вновь привезли в РУВД — суд отправил дело на доработку. Тем не менее в итоге по обоим обвинениям он был признан виновным: по статье 24.23 суд назначил штраф в размере 10 базовых величин (290 рублей), а по 24.3 — 13 суток административного ареста. В постановлении по первому пункту обвинения значилось, что мужчина провел пикетирование «путем размещения на балконе своей квартиры искусственной елки в бело-красно-белой колеровке для публичной демонстрации гражданам».



Фото предоставлено героем

Собеседник говорит, что на своем опыте убедился в правдивости рассказов тех, кто отбывал арест в ЦИП на Окрестина. В его четырехместной камере было пятнадцать человек, приходилось спать на полу. Там он простудился и до сих пор не поправил здоровье. Также мужчина утверждает, что ночью всех «политических» дополнительно будят и в целом делят тех, кто отбывает арест, по тем статьям, за которые они оказались под стражей.

— Не даваць спаць — гэта катаванне. Не выводзіць у душ — гэта таксама здзекванне, таму што за тыдзень нікога там у душ не вадзілі. Мыліся з бутэлькі, пры гэтым добра, на Акрэсціна яшчэ была гарачая вада, у Жодзіна яе не было, — говорит собеседник.