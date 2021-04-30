ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитрий Куликов о том, что состояние хаоса необходимо для действий скоординированных заговорщиков

30.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Хаос и страх у миллионов белорусов - такие цели были у тех, кто хотел блокировать энергосистему целой страны. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, публицист Дмитрий Куликов.


Дмитрий Куликов, политолог, публицист, эксперт комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками:

Масштабность замыслов и даже то, что мы видели и слышали на оперативных записях: "Нужно блокировать Минск". Такие слова звучат. Есть данные о том, что они готовили отключение энергосистем. Я думаю, они рассматривали это как необходимый инструмент, нужна была паника, нужен был беспорядок, хаос.
Состояние хаоса - это одно из необходимых общественных состояний, в котором скоординированные заговорщики могут действовать. Хаос на них не действует, они знают, что они хотят сделать. А вот когда другие не знают, когда другие разобщены, когда есть страх, непонятно, что происходит. Проявление этого можно почувствовать, например, на том, что у тебя нет ни связи, ни света, электроэнергии нет. Людям в голову начинают лезть самые разные мысли. И если в какой-то момент, например, такая паника накопится, включить сигнал и выйти с заявлением и сказать, что все под контролем, всем сохранять спокойствие, все обеспечим, то понятно, люди автоматически обрадуются тому, что хаос заканчивается, начинается порядок и появляется уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Это очень важный элемент психологической обработки населения, который является компонентом заговоров в целом. Я думаю, что, судя по масштабности, не похоже на то, что это готовилось просто дилетантами, которыми они выглядят

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хаос и страх у миллионов белорусов - такие цели были у тех, кто хотел блокировать энергосистему целой страны. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте вынесен приговор участникам так называемой пинской бойни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by