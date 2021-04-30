Дмитрий Куликов о том, что состояние хаоса необходимо для действий скоординированных заговорщиков

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Хаос и страх у миллионов белорусов - такие цели были у тех, кто хотел блокировать энергосистему целой страны. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, публицист Дмитрий Куликов.





Дмитрий Куликов, политолог, публицист, эксперт комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками:

Масштабность замыслов и даже то, что мы видели и слышали на оперативных записях: "Нужно блокировать Минск". Такие слова звучат. Есть данные о том, что они готовили отключение энергосистем. Я думаю, они рассматривали это как необходимый инструмент, нужна была паника, нужен был беспорядок, хаос.

Состояние хаоса - это одно из необходимых общественных состояний, в котором скоординированные заговорщики могут действовать. Хаос на них не действует, они знают, что они хотят сделать. А вот когда другие не знают, когда другие разобщены, когда есть страх, непонятно, что происходит. Проявление этого можно почувствовать, например, на том, что у тебя нет ни связи, ни света, электроэнергии нет. Людям в голову начинают лезть самые разные мысли. И если в какой-то момент, например, такая паника накопится, включить сигнал и выйти с заявлением и сказать, что все под контролем, всем сохранять спокойствие, все обеспечим, то понятно, люди автоматически обрадуются тому, что хаос заканчивается, начинается порядок и появляется уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Это очень важный элемент психологической обработки населения, который является компонентом заговоров в целом. Я думаю, что, судя по масштабности, не похоже на то, что это готовилось просто дилетантами, которыми они выглядят