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Дмитрий Куликов о том, что состояние хаоса необходимо для действий скоординированных заговорщиков
30.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хаос и страх у миллионов белорусов - такие цели были у тех, кто хотел блокировать энергосистему целой страны. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, публицист Дмитрий Куликов.
Масштабность замыслов и даже то, что мы видели и слышали на оперативных записях: "Нужно блокировать Минск". Такие слова звучат. Есть данные о том, что они готовили отключение энергосистем. Я думаю, они рассматривали это как необходимый инструмент, нужна была паника, нужен был беспорядок, хаос.
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Хаос и страх у миллионов белорусов - такие цели были у тех, кто хотел блокировать энергосистему целой страны. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский...
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