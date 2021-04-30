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Острые темы развития АПК в проекте "Вопрос номер один"

30.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспорт продукции сельского хозяйства и проблемные стороны АПК. На самые актуальные темы недели говорим в проекте АТН  "Вопрос номер один". Гость программы - вице-премьер  Александр Субботин. Когда исчезнут памятники бесхозяйственности? Где найдутся резервы для активизации мелиорации? А также острые вопросы по ценам на птицу и работе сахарных заводов страны. Включайте эфир в субботу  в 19:00. 

Другие выпуски программы "Вопрос номер один" смотрите здесь
 
 
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Экспорт продукции сельского хозяйства и проблемные стороны АПК. На самые актуальные темы недели говорим в проекте АТН  "Вопрос номер один". Гость программы -...
 
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