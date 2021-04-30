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Экспорт продукции сельского хозяйства и проблемные стороны АПК. На самые актуальные темы недели говорим в проекте АТН "Вопрос номер один". Гость программы - вице-премьер Александр Субботин. Когда исчезнут памятники бесхозяйственности? Где найдутся резервы для активизации мелиорации? А также острые вопросы по ценам на птицу и работе сахарных заводов страны. Включайте эфир в субботу в 19:00.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Острые темы развития АПК в проекте "Вопрос номер один" Экспорт продукции сельского хозяйства и проблемные стороны АПК. На самые актуальные темы недели говорим в проекте АТН "Вопрос номер один". Гость программы -...

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