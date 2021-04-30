Источник материала: БT

"Оппозиция не выбирает конструктивную критику, а идет путем оскорбления своих оппонентов", - такое мнение сегодня высказал блогер Олег Левандовский в студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи" . Он на примере Украины видел, к чему приводит так называемая "уличная демократия". Обсуждалась и деятельность оппозиции в политической кампании 2020 года. Гость рассказал, какое участие в попытках дестабилизации ситуации в Беларуси принимали иностранные игроки и что за мнение у него сформировалось о так называемых лидерах протеста.





Олег Левандовский, блогер:

Я понял, когда центр влияния событий ушел из Беларуси и перешел за рубеж. Людям говорили "выходите, но мы не скажем куда, идите туда", люди шли, "остановитесь" - люди останавливались, "поверните направо" - люди поворачивались направо. И этим всем руководил какой-то мальчик из Варшавы. Ясно, что сам несамостоятельный, ясно, что им тоже кто-то тоже руководил.



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