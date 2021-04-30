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Блогер Олег Левандовский - гость телепроекта "Скажинемолчи"

30.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Оппозиция не выбирает конструктивную критику, а идет путем оскорбления своих оппонентов", - такое мнение сегодня высказал блогер Олег  Левандовский в студии телепроекта "Беларусь 1"  "Скажинемолчи". Он на примере Украины  видел, к чему приводит так называемая "уличная демократия". Обсуждалась и деятельность оппозиции в политической кампании 2020 года. Гость рассказал, какое участие в попытках дестабилизации ситуации в Беларуси  принимали иностранные игроки и что за мнение у него сформировалось о так называемых лидерах протеста. 


Олег Левандовский, блогер:

Я понял, когда центр влияния событий ушел из Беларуси и перешел за рубеж. Людям говорили "выходите, но мы не скажем куда, идите туда", люди шли, "остановитесь" - люди останавливались, "поверните направо" - люди поворачивались направо. И этим всем руководил какой-то мальчик из Варшавы. Ясно, что сам несамостоятельный, ясно,  что им тоже кто-то тоже руководил. 

Емкие комментарии гостя проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.



 
 
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"Оппозиция не выбирает конструктивную критику, а идет путем оскорбления своих оппонентов", - такое мнение сегодня высказал блогер Олег  Левандовский в студии...
 
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