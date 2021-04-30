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Блогер Олег Левандовский - гость телепроекта "Скажинемолчи"
30.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Оппозиция не выбирает конструктивную критику, а идет путем оскорбления своих оппонентов", - такое мнение сегодня высказал блогер Олег Левандовский в студии телепроекта "Беларусь 1"
Олег Левандовский, блогер:
Я понял, когда центр влияния событий ушел из Беларуси и перешел за рубеж. Людям говорили "выходите, но мы не скажем куда, идите туда", люди шли, "остановитесь" - люди останавливались, "поверните направо" - люди поворачивались направо. И этим всем руководил какой-то мальчик из Варшавы. Ясно, что сам несамостоятельный, ясно, что им тоже кто-то тоже руководил.
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"Оппозиция не выбирает конструктивную критику, а идет путем оскорбления своих оппонентов", - такое мнение сегодня высказал блогер Олег Левандовский в студии...
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