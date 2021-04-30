Катастрофы природного и техногенного характера не грозят. Прошли общественные слушания перед выдачей лицензии БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Безопасность Белорусской АЭС сохранится при падении легкого самолета весом до 5,6 тонны, землетрясении, наводнении и других природных катаклизмах. Об этом во время сегодняшних общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 рассказала главный специалист регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Ирина Витязь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня прошли общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Окончательное заключение будет представлено на коллегии МЧС. Слушания проходили для информирования людей. С учетом эпидемиологической ситуации по COVID-19 их организовали в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения — студиях. Главная студия была в многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце, также были студии в Госатомнадзоре, областных и минском управлениях МЧС.

Ирина Витязь рассказала, что Белорусская АЭС рассчитана на падение легкого самолета весом до 5,6 тонны, летящего со скоростью 100 метров в секунду. Около АЭС — бесполетная зона радиусом в шесть километров, трасса полета самолетов, которые пересекают белорусско-литовскую границу, изменена.

По словам специалиста, возможность землетрясения в Беларуси — один раз в десять тысяч лет. При этом его мощность в районе АЭС может быть до семи баллов. Но все здания на АЭС спроектированы так, чтобы учесть этот момент, — в итоге площадка станции может выдержать землетрясение в шесть раз более сильное, чем в семь баллов.

Вероятность затопления станции низкая, так как она находится на 51 метр выше рядом протекающей реки Вилии.

Во время общественных слушаний выступил начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян. Он отметил, что за годы работы несоответствия, в том числе и касающиеся документов по станции, были устранены. Исходя из своего опыта работы, специалист отметил, что различные ситуации, происходившие на АЭС, никогда не имели никакого влияния на безопасность станции. Все, что происходило, — привычная процедура, так и должно было быть.

В своем выступлении начальник управления регулирования радиационной безопасности Госатомнадзора Виктория Антонова отметила, что вся документация по АЭС соответствует требованиям белорусского законодательства, а оборудование, биологическая защита и программные коды готовы к эксплуатации. При этом ведется постоянный радиационный контроль: есть посты как на территории АЭС, так и за ней.

Во время комментариев участников слушаний первыми выступили собравшиеся в студии в Островце. Они отметили, что АЭС повысила привлекательность региона, в районе выросли зарплаты, стало строиться жилье. Председатель Островецкого районного Совета депутатов Ирина Тальчук рассказал, что она живет в районе 31 год и сама является переселенкой из Хойников. «Судьба такая — жить у реактора!» — отметила она. Ирина Тальчук вспомнила, как в 80-е годы они ездили в город атомщиков Припять и видели, как там развивается экономика. «Ни у меня, ни у переселенцев не было страха, что у нас строится станция. Островеччина вытянула счастливый билет», — сказала она.

По мнению Ирины Тальчук, сейчас очень важно постоянно информировать людей по поводу Белорусской АЭС, чтобы население получало информацию от первоисточника, а не доверяло слухам.

Председатель правления общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий обратила внимание на саму процедуру общественных слушаний и заметила, что они были проведены в режиме информирования людей, а не участия общественности в решении экологически значимых вопросов. А сейчас как раз такой вопрос и решается. «У нас нет возможности повлиять на то, что происходит. Не ясно, как наши критические замечания будут учтены при выдаче лицензии», — отметила она.

Представитель программы «Безопасность радиоактивных отходов» российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский отметил, что стоит говорить не о безопасности станции, а об опасности, потому что любая атомная станция — опасна, причем говорить аргументированно.

Напомним, атомную электростанцию в Островце открыли 7 ноября 2020 года. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети. Эксперты «Росатома» объясняли , что многочисленные отключения первого энергоблока БелАЭС проводятся для тестирования всех систем и оборудования.

Белорусская АЭС находится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области. Она состоит из двух энергоблоков по 1200 МВТ каждый. Белорусская АЭС разработана на базе российского проекта АЭС-2006 с водо-водяным реактором, на ней пять барьеров безопасности, предотвращающих возможный выход радиации, в случае полного обесточивания станция может работать автономно 24 часа.

Через 10 лет в Беларуси будет возведена первая очередь хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Сейчас идет выбор площадки под строительство объекта. Временное хранение низко- и среднеактивных отходов будет организовано на самой площадке атомной электростанции в течение 10 лет. Планируется, что за 60 лет проектного срока эксплуатации Белорусской АЭС будет образовано около 9 тыс. кубометров низко- и среднеактивных, а также примерно 60 кубометров высокоактивных отходов.