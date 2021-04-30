Расследование уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси

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В Логойском районе начаты процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.



Сегодня журналистам показали место массового расстрела мирных людей. В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацизма с просьбой расследовать факты зверских убийств. Ведомством направлены обращения в Россию и другие страны о предоставлении информации из архивных источников.



Владимир Королев побывал на месте масштабных раскопок.



Это далеко не единственное место раскопок. По имеющимся архивным данным и свидетельским показаниям, в пригороде Логойска было расстреляно свыше 1000 человек. Сейчас на месте работают следователи, а также представители комитета судебных экспертиз.

То, что показали журналистам сегодня, лишь малая часть того, что хранит этот клочок земли. Специалисты сняли первый слой. Ориентировочно, захоронения лежат здесь на глубине до четырех метров.



Дедушка рассказывал, что был выкопан ров. Их заставляли раздеваться, они ложились в этот ров и их вот так простреливали. Потом следующий ряд ложился, никто не присыпал землей. Следующий ряд ложился и так же очередью убивали, потом дедушку заставляли закапывать



Массовый расстрел в д. Логоза 30 августа 1941 года



О событиях, которые произошли здесь 30 августа 1941 года, страшно слышать. Местные краеведы уверяют, именно в этом месте немцы испытали новый метод массового уничтожения - расстрел пулеметом и автоматами.





Дмитрий Имховик, председатель совета общественного объединения "Память в сердцах":



В 1941 году 14-15 августа Минск посетил Гиммлер. Из минского гетто было расстреляно 100 человек евреев. Он посмотрел и сказал, так тяжело СС работать. Надо придумать что-то другое. По всей вероятности, здесь была отработана методика уничтожения людей, которая использовалась в Бабьем Яру и под Харьковом. Картина жуткая. Это останки людей, детей маленьких. Это самый настоящий геноцид белорусского народа







Масштабное расследование



Не так давно Генеральная прокуратура объявила масштабное расследование уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси. Это поможет установить социальную и историческую справедливость и устранить белые пятна в истории. В основе решения - сведения о миллионах жертв на территории нашей страны от рук немецких оккупантов и их пособников. Планируется, что расследование также позволит выяснить имена конкретных преступников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, а также массовый угон населения Беларуси в немецкое рабство.



Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:

С учетом изучения архивных документов, материалов уголовных дел в отношении нацистских преступников мы начинаем проводить осмотр мест (ранее неизвестных либо мало изученных), где уничтожалось мирное население Беларуси в военный период



Белорусская земля усеяна останками жертв Великой Отечественной войны.

Каждые подобные находки кропотливо изучаются, ведь это не только память отдельного человека - целого народа. Только с 2015 года комитетом Госэкспертиз проведено более 300 исследований по фактам обнаружения захоронений солдат и мирных граждан, казненных в военное время.





Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:



На сегодня Государственный комитет судебных экспертиз располагает всеми возможностями для проведения исследований, направленных на установление личностей погибших. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского населения будут проведены все необходимые экспертизы. Исследования позволят определить количество захороненных лиц, пол, возраст, время захоронения



Первичные раскопки в этом месте доказывают, что сведения, которые есть в архивных материалах, полностью подтверждаются. Изъяты не только костные останки - фрагменты одежды, обуви, боеприпасов. Поисковые работы здесь будет продолжаться не один месяц.



В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацизма с просьбой расследовать факты зверских убийств.